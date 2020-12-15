إيتو يرد على عدم وجود أي لاعب من قارة إفريقيا في تشكيلات الكرة الذهبية

رد صامويل إيتو أسطورة كرة القدم الكاميرونية والعالمية على عدم وجود أي أيقونة كروية إفريقية في التشكيلات التي أعلنتها مجلة "فرانس فوتبول" والتي ضمت 33 لاعبا، بطريقة مقتضبة وغاضبة.

في البداية كتب أوساسو أوبيوانا صحفي بي بي سي عبر تويتر: "كيف يمكن لمجلة فرانس فوتبول أن تختار 3 تشكيلات للكرة الذهبية ولا يوجد لاعب إفريقي وحيد بين 33 لاعبا؟ الأمر ليس به أي مصداقية، لا إيتو أو جورج ويا على الأقل؟".

ليرد صامويل إيتو أسطورة الكرة الكاميرونية وبرشلونة وإنتر ميلان: "نحن كأفارقة لا وجود لنا".

Nous africains,nous n’existons pas... — Samuel Eto'o (@setoo9) December 15, 2020

فرانس فوتبول أعلنت 3 تشكيلات للأفضل في التاريخ، ذهبية وفضية وبرونزية.

وجاء التشكيل الذهبي كالتالي:

حراسة المرمى: ليف ياشين (روسيا)

الدفاع: كافو (البرازيل) – فرانز بيكينباور (ألمانيا) – باولو مالديني (إيطاليا)

الوسط: لوثار ماتيوس (ألمانيا) – تشافي هيرنانديز (إسبانيا) – دييجو مارادونا (الأرجنتين) – بيليه (البرازيل)

الهجوم: ليونيل ميسي (الأرجنتين) – رونالدو (البرازيل) – كريستيانو رونالدو (البرتغال)

وجاء التشكيل الفضي كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي بوفون (إيطاليا)

الدفاع: كارلوس ألبيرتو (البرازيل) – فرانكو باريزي (إيطاليا) – روبيرتو كارلوس (البرازيل)

الوسط: فرانك ريكارد (هولندا) – أندريا بيرلو (إيطاليا) – زين الدين زيدان (فرنسا) – ألفريدو دي ستيفانو (إسبانيا)

الهجوم: رونالدينيو (البرازيل) – يوهان كرويف (هولندا) – جارينشا (البرازيل)

وجاء التشكيل البرونزي كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير (ألمانيا)

الدفاع: بول بريتنر (ألمانيا) – سيرخيو راموس (إسبانيا) – فيليب لام (ألمانيا)

الوسط: أندريس إنييستا (إسبانيا) – ديدي (البرازيل) – يوهان نيسكيز (هولندا) – ميشيل بلاتيني (فرنسا)

الهجوم: تيري هنري (فرنسا) – ماركو فان باستن (هولندا) – جورج بيست (أيرلندا الشمالية)