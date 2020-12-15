فليك: مواجهة الفرق الإيطالية تتسم بالصعوبة.. وأتوقع مباراتين مثيرتين ضد لاتسيو

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 - 12:01

كتب : FilGoal

ليفاندوفيسكي يحتفل بهدف بايرن ميونيخ في فرانكفورت

يتوقع هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ صعوبة شديدة في مواجهة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد لاتسيو.

وكانت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا قد كشفت عن مواجهة بين بايرن ميونيخ حامل اللقب أمام لاتسيو.

وقال فليك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نحن راضون عن القرعة. مواجهة الفرق الإيطالية دائمًا ما تتسم بالصعوبة".

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وأضاف "أتوقع مباراتين مثيرتين، ولقد شاهدنا كيف ظهر فريق لاتسيو بشكل جيد في دور المجموعات".

لاتسيو واجه بوروسيا دورتموند في دور المجموعات وفاز في إيطاليا بنتيجة 3-1، وتعادل في ألمانيا بنتيجة 1-1.

وأتم "ستكون مواجهة خاصة بالنسبة لمساعدي ميروسلاف كلوزة ضد فريقه القديم، ونحن سعداء من أجله".

ولم يتواجه الفريقان قط من قبل في المحافل الأوروبية، إذ أن لاتسيو واجه أندية بوروسيا دورتموند وشتوتجارت وباير ليفركوزن وبوروسيا مونشنجلادباخ وفيردر بريمن وإينتراخت فرانكفورت من ألمانيا.

بايرن ميونيخ لاتسيو دوري أبطال أوروبا
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