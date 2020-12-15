رايولا: إبراهيموفيتش يمكنه أن يصبح رئيسا لـ يويفا ليغير اللعبة.. ودي ليخت ولد قائدا

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 - 11:39

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان

قال مينو رايولا وكيل أعمال زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان إن اللاعب يمكنه الاستمرار لمدة 5 أعوام في الملاعب، مشيرا إلى أن مستقبله سيكون باهرا لأنه يمكنه أن يصبح رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا.

وصرح رايولا خلال توزيع جائزة الفتى الذهبي لموكله إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند: "رأيت العديد من اللاعبين خلال مسيرتي يعتزلون في نفس عمر زلاتان إبراهيموفيتش، بالكاد شعرت بالأسى تجاه استمرارهم، لكنني لم أر ذلك قط في زلاتان، بالنسبة لي يمكنه اللعب لـ5 سنوات أخرى".

وواصل "ندمت على انتقاله للدوري الأمريكي، لقد كانت مضيعة للوقت، في المستقبل سيحصل على دور مهم، ربما يمكنه أن يصبح رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم لكي يغير اللعبة".

أخبار متعلقة
رايولا: حديثي عن رحيل بوجبا؟ كنت أقصد الانتقالات الصيفية بيلد: بوجبا طلب من رايولا إيجاد فريق جديد له وإلا سيفسخ عقده معه سولشاير يرفض الحديث بالنيابة عن بوجبا ويوجه رسالة لـ مينو رايولا

وأكمل "لدينا علاقة جميلة، لكن تلك هي الطريقة بالنسبة للجميع، جزء من عائلتي، مع زلاتان لدينا مغامرات فريدة من نوعها ليست صعبة كما يبدو".

وأتم "دي ليخت ليس من النوعية الشائعة من اللاعبين، إنه صادق، أيضا حينما ينتقد نفسه، لقد ولد قائدا، يتخذ القرار لنفسه وللمجموعة، يمكنه أن يدير دولة، يتحدث الإيطالية أفضل مني".

إبراهيموفيتش تألق منذ انضمامه إلى ميلان في يناير 2020 في صفقة انتقال مجانية بعد نهاية عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي.

النجم السويدي صاحب الـ39 عاما شارك خلال الموسم الجاري في 10 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها 11 هدفا وصنع هدفين.

وخلال الموسم الماضي شارك في 20 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 11 هدفا وصنع 5 آخرين.

في إيطاليا إبراهيموفيتش
نرشح لكم
أخر الأخبار
إيتو يرد على عدم وجود أي لاعب من قارة إفريقيا في تشكيلات الكرة الذهبية 7 دقيقة | أوروبا
أحمد عبد الرؤوف: فاروق جعفر سبب مشكلات كثيرة في الزمالك 7 دقيقة | مصر
حول مفاوضات تجديد تعاقده.. رئيس يوفنتوس يرد على ديبالا بلهجة حادة 14 دقيقة | الدوري الإيطالي
فليك: مواجهة الفرق الإيطالية تتسم بالصعوبة.. وأتوقع مباراتين مثيرتين ضد لاتسيو 55 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
موسيماني: الزمالك كان أفضل من الأهلي في نهائي دوري الأبطال ولكن ساعة | الدوري المصري
رايولا: إبراهيموفيتش يمكنه أن يصبح رئيسا لـ يويفا ليغير اللعبة.. ودي ليخت ولد قائدا ساعة | الدوري الإيطالي
وائل جمعة: جوزيه اختارني أفضل لاعب في الفوز على الزمالك 6-1.. وأتمنى استمرار اختفاء هؤلاء ساعة | الدوري المصري
كهربا يتحدث عن تحوله إلى هدية من رئيس الزمالك للأهلي.. مشادته مع الشناوي وفضل ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طرد رمضان صبحي.. ويغيب أمام الزمالك 2 حوار – زيزو.. عن يقين الفوز ضد الأهلي ولاعب يريده لـ الزمالك منه.. وكاميرا كارتيرون الخفية 3 قرعة الأبطال - برشلونة يتحدى باريس.. أتليتكو ضد تشيلسي.. وبايرن أمام لاتسيو 4 فيفا يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في 2020.. خروج صلاح
قد ينال إعجابك