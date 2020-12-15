رايولا: إبراهيموفيتش يمكنه أن يصبح رئيسا لـ يويفا ليغير اللعبة.. ودي ليخت ولد قائدا

قال مينو رايولا وكيل أعمال زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان إن اللاعب يمكنه الاستمرار لمدة 5 أعوام في الملاعب، مشيرا إلى أن مستقبله سيكون باهرا لأنه يمكنه أن يصبح رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا.

وصرح رايولا خلال توزيع جائزة الفتى الذهبي لموكله إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند: "رأيت العديد من اللاعبين خلال مسيرتي يعتزلون في نفس عمر زلاتان إبراهيموفيتش، بالكاد شعرت بالأسى تجاه استمرارهم، لكنني لم أر ذلك قط في زلاتان، بالنسبة لي يمكنه اللعب لـ5 سنوات أخرى".

وواصل "ندمت على انتقاله للدوري الأمريكي، لقد كانت مضيعة للوقت، في المستقبل سيحصل على دور مهم، ربما يمكنه أن يصبح رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم لكي يغير اللعبة".

وأكمل "لدينا علاقة جميلة، لكن تلك هي الطريقة بالنسبة للجميع، جزء من عائلتي، مع زلاتان لدينا مغامرات فريدة من نوعها ليست صعبة كما يبدو".

وأتم "دي ليخت ليس من النوعية الشائعة من اللاعبين، إنه صادق، أيضا حينما ينتقد نفسه، لقد ولد قائدا، يتخذ القرار لنفسه وللمجموعة، يمكنه أن يدير دولة، يتحدث الإيطالية أفضل مني".

إبراهيموفيتش تألق منذ انضمامه إلى ميلان في يناير 2020 في صفقة انتقال مجانية بعد نهاية عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي.

النجم السويدي صاحب الـ39 عاما شارك خلال الموسم الجاري في 10 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها 11 هدفا وصنع هدفين.

وخلال الموسم الماضي شارك في 20 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 11 هدفا وصنع 5 آخرين.