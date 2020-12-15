وائل جمعة: جوزيه اختارني أفضل لاعب في الفوز على الزمالك 6-1.. وأتمنى استمرار اختفاء هؤلاء

كشف وائل جمعة المدافع التاريخي للأهلي ومنتخب مصر عن أن مانويل جوزيه المدير الفني السابق للفريق الأحمر اختاره أفضل لاعب في الفوز على الزمالك 6-1 عام 2002.

وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 6-1 يوم 16 مايو 2002 في ليلة كان بطلها خالد بيبو الذي سجل 4 أهداف.

وقال جمعة عبر قناة الأهلي: "أفضل مباراة محليا لي أعتقد عندما فزنا على الزمالك 6-1، الجميع تحدث عن خالد بيبو لكن جوزيه بعد المباراة اجتمع بي وقال أنت أفضل لاعب في اللقاء".

وأضاف "الاحتقان والتعصب جاء بسبب شخصيات كانت تريد أخذ الأمور خارج كرة القدم، ألم يفز الزمالك على الأهلي من قبل والعكس صحيح وكانت الحياة طبيعية والأسرة الواحدة بها من الجانبين".

وواصل "أتمنى استمرار اختفاء الشخصيات التي تسببت في التعصب بين الجماهير الفترة الماضية وتظل الأمور هادئة".

وانتقل الصخرة للحديث عن رحيل بعض النجوم عن الأهلي خلال الموسمين الماضيين.

وعن ذلك، قال: "النادي لا يقف على لاعب، إذا كان ذلك سيحدث كان يحدث من قبل، النادي منح الراحلين كل شئ وما يحزنني أنهم يريدون تصغير النادي لا يمكن أن تقول أنا مستمر مستمر وبعد ذلك ترحل فجأة".

وأتم "النادي الأهلي يمنحك أموال أيضا وغير ذلك شهرة ونجومية وبطولات، لست ضد رحيل لاعب عن الأهلي لكن حزين للرحيل بتلك الطريقة خاصة أنني أعلم تفاصيل ما حدث فالنادي لم يقصر وأنت كلاعب خدعت النادي والجماهير".