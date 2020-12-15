كهربا يتحدث عن تحوله إلى هدية من رئيس الزمالك للأهلي.. مشادته مع الشناوي وفضل

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 - 11:28

كتب : محرر في الجول

لقطة المشادة بين كهربا ومحمد فضل في حفل تتويج الأهلي بالدوري

تحدث محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الأهلي عن علاقته بمحمد الشناوي قائد الفريق بعدما وقعت مشادة بين الثنائي خلال الموسم، ومشادته مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال كهربا عبر قناة "أون تايم سبورتس 1": "رئيس الزمالك قال كهربا هديتي للأهلي ومحمود الخطيب، وفي نفس السنة فزت بالثلاثية مع الأهلي وهذا أفضل شيء حصل في حياتي".

وواصل "دخلت في مشادة مع الشناوي فعلا، وهذا لأنني بحبه جدا وكنت أمزح معه لكن ما خرج للإعلام أكبر بكثير مما حدث".

أخبار متعلقة
وائل جمعة: بانون صفقة جيدة ورغبة موسيماني في النجاح تميزه.. "السيشوار" من أسباب اعتزالي وائل جمعة: كنت أثق في تتويج الأهلي بالتاسعة.. نهائي النجم 2007 تسبب في خلافي مع جوزيه كهربا: كل ما يقال عن السهر مع صالح جمعة ليس إلا شائعات موسيماني: إدعاء الضعف في التصريحات؟ أعرف ما يحدث في الغابة.. وهذا سبب الخماسية ضد الأهلي

واستدرك "الأهلي عاقبني بخصم مليون جنيه ووافقت على العقوبة لأنني عندما تأخرت عن المران ربع ساعة عاقبني بخصم 20 ألف جنيه، ولكن الحمد لله حصلت على الثلاثية وعوضت كل ذلك".

وانتقل كهربا للحديث عن مشادته مع فضل خلال مراسم تسلم درع الدوري.

وأوضح "لم ألحظ وجود فضل وكنت أحمل ابن مؤمن زكريا لأفاجئ به يدفعني ويقول لي (اوعى يالا) فتحركت في هدوء".

وأتم "لم أعتذر لمحمد فضل لأني لم أخطئ في حقه وجلست معه وقال لي إنني غاضب منه بسبب أحداث مباراة السوبر، وأخبرته أن ذلك غير صحيح وانتهى الأمر عند ذلك بعد هذه الجلسة".

الأهلي كهربا الزمالك في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
فليك: مواجهة الفرق الإيطالية تتسم بالصعوبة.. وأتوقع مباراتين مثيرتين ضد لاتسيو 3 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
موسيماني: الزمالك كان أفضل من الأهلي في نهائي دوري الأبطال ولكن 16 دقيقة | الدوري المصري
رايولا: إبراهيموفيتش يمكنه أن يصبح رئيسا لـ يويفا ليغير اللعبة.. ودي ليخت ولد قائدا 25 دقيقة | الدوري الإيطالي
وائل جمعة: جوزيه اختارني أفضل لاعب في الفوز على الزمالك 6-1.. وأتمنى استمرار اختفاء هؤلاء 28 دقيقة | الدوري المصري
كهربا يتحدث عن تحوله إلى هدية من رئيس الزمالك للأهلي.. مشادته مع الشناوي وفضل 36 دقيقة | الدوري المصري
ليبوف: على تشيلسي أن يتعلم الفوز القبيح 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فييري: لوكاكو أفضل من كين وليفاندوفسكي لا يمكنه أن يكرر ما فعله مع إنتر 47 دقيقة | الدوري الإيطالي
رابطة الدوري الإنجليزي: 6 حالات كورونا في فرق المسابقة 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طرد رمضان صبحي.. ويغيب أمام الزمالك 2 حوار – زيزو.. عن يقين الفوز ضد الأهلي ولاعب يريده لـ الزمالك منه.. وكاميرا كارتيرون الخفية 3 قرعة الأبطال - برشلونة يتحدى باريس.. أتليتكو ضد تشيلسي.. وبايرن أمام لاتسيو 4 فيفا يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في 2020.. خروج صلاح
قد ينال إعجابك