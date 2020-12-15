كهربا يتحدث عن تحوله إلى هدية من رئيس الزمالك للأهلي.. مشادته مع الشناوي وفضل

تحدث محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الأهلي عن علاقته بمحمد الشناوي قائد الفريق بعدما وقعت مشادة بين الثنائي خلال الموسم، ومشادته مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وقال كهربا عبر قناة "أون تايم سبورتس 1": "رئيس الزمالك قال كهربا هديتي للأهلي ومحمود الخطيب، وفي نفس السنة فزت بالثلاثية مع الأهلي وهذا أفضل شيء حصل في حياتي".

وواصل "دخلت في مشادة مع الشناوي فعلا، وهذا لأنني بحبه جدا وكنت أمزح معه لكن ما خرج للإعلام أكبر بكثير مما حدث".

واستدرك "الأهلي عاقبني بخصم مليون جنيه ووافقت على العقوبة لأنني عندما تأخرت عن المران ربع ساعة عاقبني بخصم 20 ألف جنيه، ولكن الحمد لله حصلت على الثلاثية وعوضت كل ذلك".

وانتقل كهربا للحديث عن مشادته مع فضل خلال مراسم تسلم درع الدوري.

وأوضح "لم ألحظ وجود فضل وكنت أحمل ابن مؤمن زكريا لأفاجئ به يدفعني ويقول لي (اوعى يالا) فتحركت في هدوء".

وأتم "لم أعتذر لمحمد فضل لأني لم أخطئ في حقه وجلست معه وقال لي إنني غاضب منه بسبب أحداث مباراة السوبر، وأخبرته أن ذلك غير صحيح وانتهى الأمر عند ذلك بعد هذه الجلسة".