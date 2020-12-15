فييري: لوكاكو أفضل من كين وليفاندوفسكي لا يمكنه أن يكرر ما فعله مع إنتر

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 - 11:17

كتب : FilGoal

فييري ولوكاكو

قال كريستيان فييري نجم هجوم إيطاليا وإنتر ميلان السابق إن روميلو لوكاكو مهاجم فريقه أفضل من هاري كين مهاجم توتنام، مشيرا إلى أن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ لا يمكنه تسجيل نفس عدد أهدافه مع إنتر.

وصرح فييري عبر عبر برنامجه "بوبو تي في" على منصة "تويتش" قائلا: "إن لعب لوكاكو في بايرن ميونيخ فسيسجل نفس عدد الأهداف التي سجلها روبرت ليفاندوفسكي".

وواصل "لكن ليفاندوفسكي لن يسجل نفس عدد الأهداف مثل لوكاكو لصالح إنتر".

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وأكمل "أعتقد أن لوكاكو أفضل من هاري كين".

لوكاكو لعب بقميص إنتر في 66 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 47 هدفا وصنع 8 آخرين.

فيما تحدث أنطونيو كاسانو مهاجم إيطاليا وريال مدريد وروما السابق عن لاوتارو مارتينيز قائلا: "لاوتارو مارتينيز أفضل 5 مرات من لوكاكو".

وأتم "إنه خليط من كارلوس تيفيز وسيرجيو أجويرو، لا يمكنك مقارنة لوكاكو بهذين الوحشين المخيفين".

في إيطاليا الدوري الإيطالي
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