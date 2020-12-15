هالاند: يوفنتوس؟ أنا بخير وسعيد في دورتموند

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 - 11:09

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - بوروسيا دورتموند - كلوب بروج

قال إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند إن الصحف فقط هي من ربطته بيوفنتوس لكنه لم يقل ذلك قط، مشددا على استمراره وسعادته مع فريقه الألماني. وذلك أثناء تسلمه جائزة الفتى الذهبي من صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية.

وصرح هالاند قائلا: "هل كنت قريبا من يوفنتوس؟ هكذا يقولون، لكنني لم أقل ذلك قط".

وواصل "أنا في بوروسيا دروتموند منذ عام وأنا بخير وسعيد هنا".

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وتألق هالاند منذ وصوله ألمانيا في يناير الماضي قادما من سالزبورج مقابل 20 مليون يورو.

وشارك اللاعب في 32 مباراة مع دورتموند وسجل 33 هدفا وأرسل 6 تمريرات حاسمة.

ومثل هالاند منتخب النرويج في 7 مباريات وسجل 6 أهداف.

ويمتد عقد اللاعب مع دورتموند إلى 2024.

في ألمانيا في إيطاليا الدوري الإيطالي
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