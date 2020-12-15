مواعيد مباريات الثلاثاء 15 ديسمبر 2020.. منتخب الشباب وريال مدريد وسيتي وتشيلسي

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 - 10:28

كتب : FilGoal

لاعبو منتخب مصر للشباب يحتفلون بهدف أسامة فيصل في السعودية

يلعب منتخب مصر للشباب أولى مبارياته في دورة شمال إفريقيا الودية اليوم الثلاثاء ضد ليبيا، مواجهة ينتظر الفراعنة فيها وجود 15 لاعبا متاحا على الأقل ليتمكن من خوضها.

وأصيب المدرب ربيع ياسين وعدد من اللاعبين بفيروس كورونا وحتى الآن لم تتأكد مشاركتهم في البطولة.

ومن المفترض أن تنطلق المباراة في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

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ويستضيف ريال مدريد اليوم الثلاثاء فريق أتليتك بلباو في الجولة 19 من الدوري الإسباني وتنقل قناة beIN 3 المباراة التي تبدأ 11 مساء بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري الإنجليزي يلعب مانشستر سيتي ضد وست بروميتش ألبيون (10 مساء - beIN 1).

ويلعب ولفرهامبتون ضد تشيلسي (8 مساء - beIN 1).

ويحل لاتسيو ضيفا على بينفينتو في الدوري الإيطالي (9:45 مساء - beIN 4).

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