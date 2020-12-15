ربيع ياسين: ننتظر عينة سلبية لأحد لاعبينا حتى نكمل 15 فردا ونواجه ليبيا

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 - 02:12

كتب : FilGoal

ربيع ياسين

كشف ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، عن موقف الفراعنة من خوض مباراة ليبيا في افتتاح بطولة شمال إفريقيا.

وقال ربيع ياسين عبر إم بي سي مصر: "نتيجة المسحة الثانية أظهرت تحوّل عينة 3 لاعبين إلى سلبية، وبالتالي لدينا 14 لاعبا جاهزا".

وتابع: "هناك لاعب سيخضعونه لمسحة أخرى غدا، وبالتأكيد سيخرجونها سلبية حتى نكمل 15 لاعبا ونستطيع خوض المباراة".

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وتساءل: "كيف تقيم 5 منتخبات في فندق واحد؟ في المصعد يتواجد 15 و16 لاعبا، أين التنظيم؟".

وأضاف: "كنت أتمنى تأجيل المباراة، لم أعلن عن تشكيل ولم ألق محاضرة، الوضع انقلب تماما في المعسكر بعد إعلان نتيجة المسحات وخرجنا عن التركيز".

وعن حالته الصحية مع ظهور عينته إيجابية وتأكدها في المسحة الثانية: "أنا بخير وملتزم حجرتي".

وأتم: "نجل وزير الشباب والرياضة ليس من ضمن اللاعبين المصابين بـ كورونا".

وكانت نتيجة المسحة الخاصة بمباراة ليبيا الأولى في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا للشباب، قد كشفت عن 17 عينة إيجابية مصابة بـ كورونا بين لاعبي منتخب مصر، بالإضافة إلى ربيع ياسين المدير الفني.

ويحتاج منتخب مصر إلى 11 لاعبا أساسيا، بالإضافة إلى 4 بدلاء من ضمنهم حارس مرمى، ليحق له خوض المباراة.

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