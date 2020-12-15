كهربا: كل ما يقال عن السهر مع صالح جمعة ليس إلا شائعات

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 - 01:13

كتب : FilGoal

مران الأهلي - 9 يوليو 2020

نفى محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي كل ما يقال عن أنه اعتاد السهر في أماكن خاصة رفقة صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا الحالي.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

صالح جمعة

النادي : سيراميكا كليوباترا

الأهلي

وقال كهربا عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "كل ما يقال عني بشأن السهر وعدم الالتزام ليس صحيحا بالمرة".

وأضاف "ولكن في بعض الأحيان أكون في مناسبات مع أصدقائي والبعض يفسر الصور بشكل خاطئ".

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وأكمل "كذلك الصور في الساحل الشمالي مع بعض الفنانين كانت وقت فترة إجازتي وكل ذلك يحدث دون تأثير على تركيزي مع الأهلي في التدريبات أو المباريات".

واستمر في تصريحاته "كنت أستيقظ من النوم على أخبار أنني كنت في إحدى السهرات رفقة صالح جمعة ولا أعرف من كان يطلق هذه الشائعات".

وأتم تصريحاته عن صالح جمعة قائلا: "صالح لم يحصل على فرصة حقيقية مع ريني فايلر، وأيضا غير صحيح أنه كان يحضر للنادي دون أن ينام وطلبت منه ضرورة الالتزام والتمسك بالفرصة".

كهربا الأهلي
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