وائل جمعة: بانون صفقة جيدة ورغبة موسيماني في النجاح تميزه.. "السيشوار" من أسباب اعتزالي

يرى وائل جمعة مدافع الأهلي الأسبق أن بدر بانون مدافع الأهلي الجديد صفقة جيدة وسيصنع الفارق مع الفريق.

وكشف جمعة عن سر "لوك" شعره الجديد وكيف كان "السيشوار" أحد أسباب اعتزاله.

وقال جمعة عبر قناة الأهلي: "عجبني (لوك) شعري الجديد وعندما أشاهد صوري القديمة أحزن وأتسائل لماذا فعلت ذلك، لكن سريعا أكون سعيدا لأن هذا جعلني أركز أكثر ولا أهتم سوى بالتفكير داخل الملعب".

وكشف "في إحدى المرات شاهدنا (السيشوار) داخل غرفة الملابس فقلت لأبو تريكة وبركات مش هنعرف نكمل معاهم".

وأضاف "شاهدت لاعب من الناشئين (بيسشور) شعره قبل التدريب فوصلني شعور أن هذا قد يحدث صداما بيننا وبين اللاعبين الناشئين وبالفعل اعتزلنا لاعب بعد الآخر".

وبالحديث عن دفاع الأهلي"بالأرقام هو الأفضل الموسم الماضي والفريق يضم أفضل اللاعبين مثل أيمن أشرف وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود متولي قبل إصابته".

وشدد جمعة "ضم بدر بانون قرار رائع وسيضيف الكثير لدفاع الأهلي، كنت أتابعه منذ تواجده في الرجاء وأكثر ما يعجبني شخصيته القوية".

وأوضح مدافع الأهلي السابق "بانون يمتاز بضربات الرأس والكرات الطولية ويجيد بناء الهجمة من الخلف، وفي المباريات المقبلة سيكون أحد أسباب فوز الأهلي خاصة مع تكتل الفرق دفاعيا أمام الأهلي وكثرة الضربات الثابتة".

وأضاف جمعة "هذا الموسم سيكون صعب على الأهلي بسبب عدد المباريات وضغطها، والجمهور لن يقبل بخسارة ألقاب".

وبالحديث عن القيادة الفنية للأهلي قال: "من الظلم مقارنة موسيماني بفايلر في ذلك التوقيت، لم يكمل مع الأهلي شهرين تقريبا ولم يتعاقد مع صفقة واحدة حتى إلى الآن بسبب وصوله متأخرا لكن بدايته ممتازة ودخل قلب جمهور الأهلي سريعا بالفوز بالبطولتين".

وشدد "هناك أمر غائب عن الجيل الحالي وهو الجمهور، دعم الجماهير يساهم في تشكيل شخصية اللاعب بالأخص في الأهلي، لأن جمهوره يختلف عن أي جمهور أخر".

وكشف جمعة "رغبة موسيماني في النجاح أكثر ما لفت نظري في حديثي معه عند حضوري التدريب، وسألني كيف كان جيلنا جيدا بهذه الصورة".

وتابع "أكثر ما أعجبني في الشناوي منذ 2018 هو تركيزه، يركز جيدا على دوره وإحساسه بحاجة الفريق إليه كقائد".

وشدد جمعة "الأهلي يمتلك أكثر من لاعب يمتلك شخصية القائد حاليا مثل الشناوي وأيمن أشرف وعلي معلول الذي تعتبره من أبناء الأهلي وقائد بدون شارة وأيضا عمرو السولية، وبالتأكيد وليد سليمان الذي إذا لعب 60 دقيقة فقط في المباراة سيكون الأفضل".

وواصل "لا أريد اختزال جيلنا في أبو تريكة ووائل جمعة كان هناك بركات وأحمد السيد وعماد متعب وفلافيو وجيلبرتو وعدد كبير من النجوم".

وعن اللاعبين الذين يطمئن لتواجدهم في الفريق قال: "عدد كبير مثل أبو تريكة وبركات، وعماد متعب الذي اعتبره ثاني أفضل مهاجم في تاريخ مصر بعد حسام حسن وأيضا فلافيو وجيلبرتو الذي كانت له مشاهد داخل النادي لا تتوقعها حتى من أبناء النادي".

وأتم تصريحاته بالحديث عن دوري أبطال إفريقيا قائلا: "بطولة 2006 أمام الصفاقسي كانت الأصعب بالنسبة لي، أما 2012 ضد الترجي هي الأحلى بالنسبة لي كأداء هو الأفضل".