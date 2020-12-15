وائل جمعة: كنت أثق في تتويج الأهلي بالتاسعة.. نهائي النجم 2007 تسبب في خلافي مع جوزيه

أعرب وائل جمعة مدافع الأهلي ومنتخب مصر الأسبق عن ثقته في حصد الأهلي لقب إفريقيا للمرة التاسعة أمام الزمالك رغم كونه نهائي مختلف أمام الغريم التقليدي.

ويرى جمعة أن تلك البطولة مهمة جدا للجيل الحالي بسبب خلق دوافع جديدة ووضع النادي على الطريق الصحيح.

اللقب التاسع:

وقال جمعة عبر قناة الأهلي: "التتويج باللقب التاسع كان مهما في مشوار الأهلي ووضع النادي على الطريق الصحيح".

وأضاف "الفوز ساهم بعد ذلك في التتويج بكأس مصر وخوض السوبر الإفريقي والتأهل لكأس العالم للأندية ولعب السوبر المصري أمام طلائع الجيش".

وشدد جمعة "كان من الصعب أن يخسر الأهلي النهائي لثالث مرة في تلك الفترة القصيرة".

وتابع "بالإضافة إلى أن النهائي كان أمام منافسك التقليدي في نهائي لا يتكرر سوى مرة في العمر، لذلك حساباته كانت مختلفة".

وواصل "كنت أثق من تتويج الأهلي باللقب، لدينا أفضل حارس مرمى في إفريقيا الشناوي، وأفضل محترف علي معلول وأليو ديانج أيضا يقدم مستويات رائعة منذ وصوله".

وكشف جمعة "تلك المباراة ستخلق دوافع كبيرة للجيل الحالي وأهداف جديدة وتمنحهم الثقة".

مانويل جوزيه:

وبالحديث عن مانويل جوزيه قال جمعة: "له تأثير كبير جدا على جيلنا ووضعنا في الطريق الاحترافي، وساهم في تغيير تفكير اللاعبين ووضع لنا دوافع".

وتابع "جوزيه ساهم في تغيير مستوى العديد من اللاعبين أبرزهم بركات العائد من الدوري القطري والبعض يتكلم عن سوء مستوى ليصبح من نجوم الأهلي".

وشدد جمعة "جوزيه من أعظم الشخصيات التي تعاملنا معها، كان من الصعب السيطرة على جيل مثل جيلنا لكنه نجح في ذلك عن طريق ذكاؤه".

وأضاف "نجح جوزيه في خلق دوافع لنا وكان يشعرنا بأنه منا وعن مقابلته للناس في الشارع وهدفهم الفوز بإفريقيا".

وواصل "حسام غالي أحد النجوم المتميزين في النادي ورغم ذلك وضع له مربع داخل الملعب وطالبه بعدم الخروج منه طوال اللقاء لأن غالي يحب التحركات، وبالفعل تلك الفترة كانت من أفضل فترات غالي مع الفريق".

وكشف جمعة "فزت بدوري أبطال إفريقيا 6 مرات من قبل وخسرت نهائي واحد أمام النجم الساحلي، لم ألعب مباراة العودة وتسبب ذلك في خلاف مع مانويل جوزيه استمر لشهرين ورفضت الإدارة رحيلي نهائيا فتم إعارتي في ذلك التوقيت".

وأتم تصريحاته "بعد بطولة أمم إفريقيا 2008 في غانا تحدث معي جوزيه وإدارة الأهلي من أجل عودتي من جديد وأبلغني جوزيه رغبته في أن أنهي مشواري في الفريق لكن استمريت لما يقرب من 8 سنوات بعدها".