بعد أسبوع من فوزه على برشلونة.. قادش يسقط برباعية في شوط واحد أمام سيلتا

فاز سيلتا فيجو على ضيفه قادش بأربعة أهداف دون رد في ملعب أبانكا بالايدوس، بختام الجولة 14 من الدوري الإسباني.

المباراة شهدت تألق إياجو أسباس نجم سيلتا فيجو الذي صنع الهدف الأول لـ نوليتو في الدقيقة 6، ثم سجّل الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 31، ثم صنع الهدف الثالث لـ فران بيلتران في الدقيقة 43، قبل أن يسجّل برايس مينديز الهدف الرابع بضربة رأسية ويهدي الهدف إلى الطفل شيان مُشجع الفريق الذي توفي بعد التقاطه فيروس كورونا مع إصابته بمرض انتكاسي.

ليرفع سيلتا فيجو رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمّد رصيد قادش عند 18 نقطة في المركز السابع.

ليحقق سيلتا فيجو الفوز في 3 مباريات متتالية لأول مرة منذ يناير 2018.

فيما خسر قادش بعد أن قهر برشلونة في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف واحد.

ورفع أسباس رصيده من الأهداف إلى 7 في قمة جدول هدافي المسابقة بالتساوي مع ميكيل أويارزابال قائد ريال سوسيداد.

إجمالا، ساهم أسباس في 11 من أصل 17 هدفا سجلها سيلتا هذا الموسم في الدوري الإسباني.