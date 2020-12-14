وزير الرياضة: ابني في منتخب الشباب ولم أسأل عن حالته.. واتحاد الكرة طلب تأجيل أول مباراة

الإثنين، 14 ديسمبر 2020 - 23:47

كتب : FilGoal

أشرف صبحي في ضيافة في الجول

أبدى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اطمئنانه على وضع لاعبي منتخب الشباب، رغم تواجد نجله معهم.

مصطفى أشرف صبحي ظهير أيمن طلائع الجيش صاحب الـ19 عاما، هو نجل وزير الشباب والرياضة.

وقال وزير الرياضة عبر إم بي سي مصر: "نجلي موجود في المنتخب معهم وأنا لست قلقا".

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وعند سؤاله عما إذا كان من ضمن اللاعبين الذين جاءت عينتهم إيجابية، أجاب: "سألت عن العدد ولم أسأل عن هويتهم، ولن أسأل، هو مثله مثل بقية اللاعبين".

وكشف أشرف صبحي عن محاولة تأجيل المباراة الأولى لـ مصر أمام ليبيا: "الاتحاد المصري يبحث مع نظيره الإفريقي إمكانية تأجيل أول مباراة".

وأضاف: "جمال محمد علي سيسافر تونس في الصباح الباكر لبحث الخيارات المتاحة".

وواصل: "ننتظر نتيجة المسحة الثانية لمعرفة العدد الأكيد للمصابين بـ كورونا، وبناءً عليه سنرى ما إذا كنا نمتلك الحد الأدنى المسموح به لخوض مباراة أم لا، قيل لي إنه 11 لاعبا".

وعن مطالبة ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب بإرسال طائرة لإعادة البعثة، أوضح الوزير: "تحدثت مع ربيع ياسين وأخبرته أننا على تواصل مع السفير وسنكون مستعدين بالتعاون مع وزير الطيران، (هانروح جري نجيبهم) لو تطلب الأمر، ليس هناك أي مشكلة".

واستدرك: "لكن لا نريد الاستعجال في قراراتنا، أولويتنا حاليا صحة الأولاد، وقد تم عزل المصابين في غرف مجهزة بالفندق بالفعل".

وأتم: "نحن جاهزون لكل الاحتمالات، وأبعث برسالة طمأنينة إلى أهالينا بأن كل المصابين ليس لديهم أعراض".

وكانت المسحة الأخيرة لمنتخب مصر للشباب قبل مواجهة ليبيا في افتتاح بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة إفريقيا تحت 20 عاما، قد كشفت عن إصابة المدير الفني ربيع ياسين، بالإضافة إلى 17 لاعبا.

أشرف صبحي منتخب الشباب
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