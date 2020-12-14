رونالدو: فخور باختياري ضمن تشكيل أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم

الإثنين، 14 ديسمبر 2020 - 23:02

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

عبر كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وأسطورة منتخب البرتغال عن سعادته باختياره ضمن تشكيل أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وكتب رونالدو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "يشرفني أن أكون جزءا من تشكيل فرانس فوتبول لأعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم".

وأضاف "إنه فريق أحلام مذهل وجميعا يستحقون احترامي وإعجابي".

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وأتم "ومن الواضح أنني فخور بأن أكون من بين هؤلاء اللاعبين الاستثنائيين".

وجاء اختيار المجلة لـ 11 لاعبا بعد تقليص القائمة الأولية التي ضمت 110 اسما، بناءً على تصويت 140 صحفيا متخصصا حول العالم.

ليكون تشكيل أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم وفقا للمجلة كالآتي:

حراسة المرمى: ليف ياشين

الدفاع: كافو – فرانتس بيكنباور – باولو مالديني

الوسط: لوثر ماتيوس – تشابي هيرنانديز – دييجو مارادونا – بيليه

الهجوم: كريستيانو رونالدو – رونالدو نازاريو – ليونيل ميسي

يشرفني أن أكون جزءًا من فريق أول تايم في فرانس فوتبول 11. يا له من فريق أحلام مذهل ... إنهم جميعًا يستحقون احترامي وإعجابي ، ومن الواضح أنني فخور بأن أكون من بين هؤلاء اللاعبين الاستثنائيين.

رونالدو
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