أحمد مصطفى يغيب عن الإسماعيلي أمام الإنتاج بسبب الإصابة

يغيب أحمد مصطفى عن مواجهة الإسماعيلي والإنتاج الحربي بسبب استئناف البرنامج التأهيلي.

أحمد مصطفى النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وكان مصطفى الوافد الجديد للدراويش قد غاب عن مواجهة الإسماعيلي والمصري في افتتاح الدوري المصري.

وكشف موقع الإسماعيلي عن غياب اللاعب عن مواجهة الإنتاج أيضا والمقرر لها الخميس المقبل بسبب الإصابة.

ويعاني أحمد مصطفى من تمزق في العضلة الخلفية وتم استبعاده من مواجهة المصري بسبب الإصابة.

ومن المقر أن يخوض مصطفى برنامجا تأهيليا استعدادا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان الإسماعيلي قد تعادل سلبيا أمام المصري في الجولة الأولى من مسابقة الدوري.