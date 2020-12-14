فان مارفيك يعود لتدريب الإمارات

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن عودة الهولندي بيرت فان مارفيك لتولي منصب المدير الفني للمنتخب الأول.

وذكر الاتحاد الإماراتي أنه توصّل لاتفاق مع فان مارفيك، على أن يتم استكمال إجراءات التعاقد بشكلٍ رسمي فور وصوله لتولي مهمته خلال أيام.

وسبق لـ فان مارفيك تدريب الإمارات بين شهري مارس وديسمبر من العام الماضي 2019.

وقاد فان مارفيك الإمارات في 6 مباريات، فاز في 3 وتعادل في واحدة، وخسر آخر مواجهتين.

وتولى المهمة بعد فان مارفيك، الصربي إيفان يوفانوفيتش، ثم الكولومبي خورخي لويس بينتو، ثم الإماراتي فاروق مفتاح بشكلٍ مؤقت.

فان مارفيك (68 عاما) سبق له قيادة فينورد روتردام إلى لقب كأس الاتحاد الأوروبي 2002، كما وصل بمنتخب بلاده هولندا إلى نهائي كأس العالم 2010.

وتلعب الإمارات في مارس المقبل مباراتين أمام ماليزيا وإندونيسيا ضمن تصفيات كأس العالم 2022.