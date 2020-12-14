مصر 2021- اجتماع بين رئيس الاتحاد الدولي ووزيري الرياضة والصحة لكشف جديد تنظيم المونديال

اجتمع يوم الإثنين، الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع لفيف من مسؤولي الوزارتين واللجنة المنظمة للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد – مصر 2021.

وقال الدكتور مصطفى خلال الاجتماع: "وضعنا إجراءات احترازية قوية ضد فيروس كورونا خاصة للبطولة، ومن لن يلتزم بها لن يكون له مكانا في البطولة".

وأردف "حظنا جيد بسبب إقامة تصفيات بطولة أوروبا في الوقت الحالي، سنقيم التجربة. نعمل لكي يكون كل عائد من مصر بعد البطولة سفير لها في الخارج".

وشدد "اللجنة الأولمبية الدولية أجلت الأولمبياد لمدة عام، والآن توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أكد حضوره للبطولة لمتابعة قدرة التنظيم في ظل التحديات الحالية".

ومن جانبها، شددت الدكتور هالة زايد على ضرورة إدخال البيانات بشكل مستمر لضمان التحليل والتقييم السليم بشأن الرعاية الصحية والوقاية.

وكذلك أعلنت زايد أن الجمهور الذي سيحضر البطولة من خارج مصر، سيتحرك في مسارات مختلفة عن الجمهور المصري، مع عدم الاختلاط بينهم.

وأتمت زايد بالتشديد على تطبيق غرامات فورية على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية في الصالات المستضيفة للبطولة.

ومن جانبه، شدد الدكتور صبحي أن كل فندق سيشهد إقامة عناصر البطولة سيتم إغلاقه عليهم بشكل كامل.

وكذلك، كشف عن التنسيق مع السيد محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، لكي تهبط كل طائرات الوفود الزائرة في الصالة الموسمية في مطار القاهرة لضمان عدم الاختلاط بأي شكل من الأشكال.

وأوضح صبحي، أنه سيتم محاكاة الإجراءات الاحترازية للوفود الزائرة، وفي الملاعب، من لحظة النزول من الطائرة، لحين المغادرة.

وتعد مصر 2021 أول بطولة عالمية مجمعة تقام في ظل جائحة كورونا، وتشهد للمرة الأولى مشاركة 32 فريقا يلعبون في أربع صالات.