إسلام جمال لـ في الجول: تعرضت للإصابة بفيروس كورونا

كشف إسلام جمال مدافع طلائع الجيش عن إصابته بفيورس كورونا ما سيجعله يغيب عن مباراة فريقه المقبلة في الدوري.

إسلام جمال النادي : طلائع الجيش طلائع الجيش

وقال إسلام جمال لـFilGoal.com عينة اختبار (رابيد تيست) أظهرت إصابتي بفيروس كورونا.

وأضاف "سأغيب عن الفريق في مباراة أسوان المقبلة في الدوري".

وأكمل "أنا أخضع الآن للعزل المنزلي وأنفذ البروتوكول الطبي تحت إشراف طبيب الفريق.

وغاب إسلام جمال عن طلائع الجيش في أول مباراة في الدوري ضد الجونة.

وانضم إسلام جمال لصفوف الجيش قادما من الاتحاد السكندري في الساعات الأخيرة قبل غلق باب الانتقالات في مصر.