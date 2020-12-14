انتهت في الدوري – سموحة (1) - (1) غزل المحلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سموحة وغزل المحلة في الجولة الأولى من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق90: 8 دقائق وقت بدلا من ضائع.

ق82: جوووووول مفاجأة المحلة.. شريف فؤاد يضرب سموحة بالتعادل من رأسية متقنة بعد عرضية خالد رسلان

ق79: عرضية من المخضرم فتحي مبروك ورأسية من عبده يحيى الذي كاد يستغل خروج الهاني سليمان الخاطئ

ق77: تصدي رائع من البشبيشي أمام انفراد تام من البديل شريف رضا

ق76: تسديدة من الوادي قرب مرمى البشبيشي

ق65: بعد 5 دقائق من المداولات.. الـ VAR يحتسب الهدف.. 1-0 لسموحة

ق59: هدف ملغي ثان لسموحة. تسلل على رفيق كابو صانع الهدف حرم الوادي من تسجيل الهدف الثاني.

ق51: إنذار لرفيق كابو بسبب الخشونة

تغييران لغزل المحلة بمشاركة أحمد الشيخ وإسلام فؤاد بدلا من خالد لطفي ومحمود صلاح.

انطلاق الشوط الثاني

ق51: القائم يمنع سموحة من الهدف الأول في اللحظة الأخيرة من الشوط، عرضية رائعة من إسلام جمال، يقابلها الوادي داخل منطقة الجزاء لكن البشبيشي بمعاونة قائمه يمنعان الكرة من دخول المرمى. نهاية الشوط الأول.

ق45: 6 دقائق وقت بدلا من ضائع للشوط الأول

ق44: هدف مؤكد يضيع على سموحة. خطأ قاتل من الحارس البشبيشي أمام رفيق كابو الذي مررها للقادم من الخلف عبد الكبير الوادي لكن تألق محمد فتح الله يبعد الكرة من أمام المغربي.

ق33: ضغط متواصل مع سموحة لإدراك الهدف الأول وسط تكتل من زعيم الفلاحين

ق14: VAR يؤكد قرار الحكم، النتيجة 0-0.

ق12: حسام حسن يسجل هدفا، بعد عرضية ولا أروع من الترهوني ولكن الحكم المساعد رفع الراية معلنا التسلل. ننتظر قرار VAR.

ق9: إسلام جمال يهدر التقدم، حسام حسن يستلم الكرة داخل منطقة الجزاء ويمرر عرضية رائعة لإسلام جمال الذي لعبها فوق العارضة.

ق3: ضغط سكندري كبير مع بداية المباراة

انطلاق المباراة