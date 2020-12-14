نيدفيد: يوفنتوس يجب أن يحذر من صعوبة مواجهة بورتو والتعلم من درس ليون

الإثنين، 14 ديسمبر 2020 - 19:01

كتب : FilGoal

بافل نيدفيد

حذر بافل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس من صعوبة مواجهة ناديه لبورتو في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأعرب نيدفيد عن سعادته بالوصول لمرحلة الأدوار الإقصائية كمتصدر المجموعة، لكنه حذر مما حدث أمام ليون في نفس الدور الموسم الماضي.

وقال نيدفيد للموقع الرسمي لنادي يوفنتوس: "من الجيد الوصول للمرحلة الثانية كمتصدر، لكن المواجهات تكون صعبة للغاية".

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وتابع "يمكن لأي فريق أن يضعك في مأزق في تلك المرحلة من دوري الأبطال، جميع المنافسين أقوياء ورأينا العام الماضي خرجنا ضد ليون".

وأضاف نيدفيد "أعرف مدربهم سيريجو كونسيساو جيدا، كان زميلا لي ويلعب بطريقة منظمة جدا".

وشدد "ستكون مباراتان صعبتان للغاية، يمكن أن نكون الأفضل لكن الهدف الوصول لتلك المباراة ونحن في حالة جيدة".

وأتم تصريحاته "يجب أن نواجه بورتو كما فعلنا مع برشلونة في كامب نو بإدارة كبيرة".

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