قاسم: تأكدنا من جاهزية أوباما وروقة والسعيد.. وسنكرر التجارب الودية

كشف أشرف قاسم المشرف العام على الكرة في الزمالك أن التجربة الودية التي خاضها الفريق اليوم ضد فريق الشباب، كانت مفيدة للغاية.

وأضاف قاسم للموقع الرسمي للنادي: "خلال اللقاء، اطمأنا على جاهزية يوسف إبراهيم (أوباما) وعمر السعيد العائدين من كورونا، ومحمد أشرف (روقة) العائد من إصابة في الركبة".

وأردف "كذلك شارك حمزة المثلوثي للمرة الأولى، والكل ظهر بشكل طيب واطمأن جايمي باتشيكو المدير الفني عليهم".

أشار المشرف العام على الكرة إلى أن الجهاز الفني ، سيقوم بتكرار التجارب الودية اسبوعيا خلال الفترة القادمة ، من أجل تجهيز كل اللاعبين للمشاركة في اي وقت ، في ظل حاجة الفريق لجاهزية الجميع استعدادا للمشاركات المقبلة المختلفة في كل البطولات.

وحقق الزمالك الفوز بخماسية على فريق الشباب اليوم في المباراة التي أقيمت على ملعب النادي استعدادا لمواجهة بيراميدز الخميس المقبل في الجولة الثانية للدوري الممتاز.