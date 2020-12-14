مران الزمالك - مشاركة أوناجم وشيكابالا

شارك المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع العناصر الأساسية في المران المقتصر على العناصر التي شاركت في مباراة المقاولون العرب الأخيرة.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

ولم يشارك اللاعبون الأساسيون في المباراة الودية التي جمعت الفريق الأول مع نظيره الشباب والتي انتهت بفوز الفريق الأول بخماسية نظيفة.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز أوناجم لمباريات الفريق المقبلة بعدما غاب عن مباراة المقاولون الأخيرة.

وشهدت التدريبات التأهيلية للمران الخفيف تواجد شيكابالا بشكل طبيعي بعدما كان يعاني من الإجهاد في لقاء المقاولون الأخير.

ولم يشارك في المران سوى اللاعبين الأساسيين بعد أن منح الجهاز الفني راحة لكل لاعبي الفريق الذين شاركوا في لقاء الفريق الودي أمام فريق الشباب.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو عمل فقرة تدريبية خاصه للاعبين الذين لم يشاركوا في اللقاء الودي أمام شباب النادي بعد انتهاء المباراة التي انتهت بفوز الفريق بخماسية نظيفة.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره بيراميدز الخميس المقبل في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك حقق الفوز في أول مباراة له في الدوري المصري على المقاولون العرب بثنائية دون رد.