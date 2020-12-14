سكاي: إبراهيموفيتش يعود إلى التدريبات

عاد زلاتان إبراهيموفيتش إلى التدريبات الجماعية لفريق ميلان وأيضا أليكسيس سايليمايكرز.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : ميلان ميلان

ويغيب إبراهيموفيتش عن المباريات منذ فوز ميلان على نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، عندما تعرض لإصابة في عضلات أوتار الركبة.

وكشفت قناة سكاي سبورت إيطاليا أن إبراهيموفيتش عاد إلى التدريبات الجماعية لأول مرة منذ الإصابة.

وأشار التقرير إلى أنه لم يتحدد حتى الآن موقفه من المشاركة أمام جنوى في مباراة الأربعاء وسيتم الانتظار لتدريبات غد الثلاثاء.

كما يخضع ماثيو جابيا وإسماعيل بن ناصر لفحوصات طبية بسبب بعض المخاوف بشأن حالة الثنائي.

وعانى بن ناصر من إجهاد في الفخذ الأيمن.

وينفرد ميلان بصدارة الدوري الإيطالي بعد مرور 11 جولة برصيد 27 نقطة بدون هزيمة.

ويبتعد ميلان بفارق ثلاث نقاط عن إنتر صاحب المركز الثاني و6 نقاط فقط بينه وبين روما صاحب المركز السادس.