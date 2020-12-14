التشكيل – سموحة باختيارات نارية ضد غزل المحلة بقيادة البشبيشي

الإثنين، 14 ديسمبر 2020 - 18:38

كتب : هاني العوضي

الزمالك - سموحة

أعلن أحمد سامي المدير الفني لسموحة تشكيلا قويا لمواجهة الجولة الأولى للدوري المصري، ضد غزل المحلة.

الثلاثي حسام حسن وعبد الكبير الوادي ورفيق كابو يقودون هجوم سموحة، في وجود الظهير الأيمن السوداني أطهر الطاهر، والأيسر الليبي محمد الترهوني.

وأتى تشكيل سموحة كاملا كالتالي..

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حارس المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: أطهر الطاهر - رجب نبيل – محمد عبد المنعم "كامبوس" – محمد الترهوني

الوسط: إسلام جمال – أحمد حمص – محمود حليمو – عبد الكبير الوادي – رفيق كابو

الهجوم: حسام حسن

أما غزل المحلة، ففي غياب مديره الفني خالد عيد بسبب متاعب صحية، فيقود تشكيله محمد البشبيشي حارس مرمى حرس الحدود السابق.

وأتى تشكيل المحلة كاملا كالتالي..

حارس المرمى: محمد البشبيشي

الدفاع: هاني عادل- محمد سامي - محمد فتح الله - فتحي مبروك

الوسط: خالد لطفي – أحمد حسن – أحمد عادل – محمود صلاح – عبده يحيى

الهجوم: يحيى حامد

سموحة غزل المحلة في الدوري
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