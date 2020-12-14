كليوباترا يعلن سلبية عينة صالح جمعة من فيروس كورونا.. ومسحة لثنائي الفريق

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا سلبية عينات اللاعبين والجهاز الفني للفريق، قبل مواجهة البنك الأهلي، بما فيهم صالح جمعة لاعب وسط الفريق.

وقال المركز الإعلامي للنادي إن فقط المدافع وليد عبد المنعم، والحارس حمزة معوض، كانت عينة الرابيد تيست الخاصة بهما إيجابية، ويخضعا لمسحة طبية لمعرفة إذا كانا مصابين بكورونا أم لا.

ويواجه كليوباترا البنك الأهلي في الخامسة من مساء الأربعاء المقبل على استاد السويس الجديد.

وفاز كليوباترا بأولى مواجهاته في الدوري بنتيجة 2-0 على الإنتاج الحربي، فيما تعادل البنك الأهلي مع وادي دجلة 1-1.

ويتواجه الفريقان الصاعدان من الدرجة الثانية في الجولة الثانية من الدوري.