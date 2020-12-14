كومان: باريس سان جيرمان أنفق أموالا طائلة للفوز بالألقاب

علّق رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة، على مواجهة فريقه المنتظرة أمام باريس سان جيرمان في ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وصرّح كومان عبر الموقع الرسمي لناديه: "من الوارد دائما مواجهة فريق قوي، ونحن وقعنا مع باريس سان جيرمان، لكننا أقوياء والمباراة ستكون متكافئة".

وأضاف المدرب الهولندي: "في السنوات الأخيرة، أنفق باريس سان جيرمان أموالا طائلة ليستطيع الفوز بالألقاب الكبيرة مثل دوري أبطال أوروبا".

وتابع: "وصلوا الموسم الماضي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يرغبون دائما في الوصول إليه، لكننا نحن أيضا نرغب في الوصول بعيدا. أنتظر مباراة جميلة ومتكافئة".

وواصل: "لا يمكن أن نقول أكثر من ذلك لأننا لا نعرف ما سيكون عليه الوضع في فبراير".

وأتم: "علينا أولا أن نهتم بمباريات الدوري الإسباني، وبعدها سنرى إن كنا سنستعيد المصابين من أجل مواجهة باريس".