كومان: باريس سان جيرمان أنفق أموالا طائلة للفوز بالألقاب

الإثنين، 14 ديسمبر 2020 - 17:59

كتب : FilGoal

رونالد كومان - برشلونة

علّق رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة، على مواجهة فريقه المنتظرة أمام باريس سان جيرمان في ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وصرّح كومان عبر الموقع الرسمي لناديه: "من الوارد دائما مواجهة فريق قوي، ونحن وقعنا مع باريس سان جيرمان، لكننا أقوياء والمباراة ستكون متكافئة".

وأضاف المدرب الهولندي: "في السنوات الأخيرة، أنفق باريس سان جيرمان أموالا طائلة ليستطيع الفوز بالألقاب الكبيرة مثل دوري أبطال أوروبا".

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وتابع: "وصلوا الموسم الماضي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يرغبون دائما في الوصول إليه، لكننا نحن أيضا نرغب في الوصول بعيدا. أنتظر مباراة جميلة ومتكافئة".

وواصل: "لا يمكن أن نقول أكثر من ذلك لأننا لا نعرف ما سيكون عليه الوضع في فبراير".

وأتم: "علينا أولا أن نهتم بمباريات الدوري الإسباني، وبعدها سنرى إن كنا سنستعيد المصابين من أجل مواجهة باريس".

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