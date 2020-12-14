رئيس لجنة المسابقات: الأهلي ليس طرفا في تغيير ملعب المحلة.. موقف القمة وعقوبة رمضان

كشف مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن موافقة الأهلي لخوض لقاء الدور الأول أمام المحلة بعد رفض الأمن إقامته على استاد الأخير.

وأوضح مرزوق أن الأهلي لم يكن طرفا في نقل المباراة بل رحب باقتراح النادي واتحاد الكرة بتغيير نظام المباريات.

وأعلنت لجنة المسابقات نقل مباراة الدور الأول بين الأهلي والمحلة إلى استاد الأهلي WE السلام بعد رفض الأمن إقامته على ملعب المحلة.

وقال مرزوق لـ FilGoal.com "الأمن رفض إقامة لقاء الأهلي والمحلة على ملعب الأخير بسبب افتقاد بعض الاشتراطات والتجهيزات".

وتابع "بسبب ضيق الوقت لم يكن أمامنا حل إلا اللجوء لفكرة تغيير نظام المباريات وجعل الدور الأول من حق الأهلي والثاني من حق المحلة".

وكشف مرزوق "الأهلي مشكورا وافق على طلب اتحاد الكرة والمحلة باستخدام ملعبه في الدور الأول".

وشدد "الأهلي ليس له علاقة بتغيير الملعب ولم يكن طرفا كما يروج البعض".

وأضاف رئيس لجنة المسابقات "تم التنسيق مع بيراميدز وطلائع الجيش لقبول فكرة تغيير نظام ملاعب المباريات بحيث يستقبلا الزمالك على ملعبهم في الدور الأول".

وواصل "على أن تكون مباريات الدور الثاني للفريق الأبيض بسبب إغلاق استاد القاهرة".

ووجه مرزوق رسالة إلى الأندية قائلا: "أشكرهم على هذه الروح الطيبة وتفهم جميع الظروف والمواقف من أجل ضمان استقرار وانتظام المسابقة".

وبالحديث عن مباراة القمة قال مرزوق: "ستقام في برج العرب وهي مباراة الزمالك، وغير معروف ملعب الدور الثاني".

وتابع "من المستبعد تطبيق نفس نظام تغيير الملعب وجعل اللقاء من حق الأهلي بسبب خصوصية استاد الأهلي وبسبب الموافقات الأمنية".

وأتم تصريحاته "لن أتحدث في وسائل الإعلام عن أي شئ يخص العقوبات كواقعة رمضان صبحي، الأمر يتعلق بتقارير الحكام والمراقبين ويبقى محل دراسة وليس هناك مجال لمناقشته في العلن".