أسوان لـ في الجول: بتروسبورت يستضيف مبارياتنا في الدوري

الإثنين، 14 ديسمبر 2020 - 17:34

كتب : رضا السنباطي

فريق أسوان - محمد عبد المجيد

كشف مصطفى أمين المشرف العام على كرة القدم في نادي أسوان عن حصول ناديه على الموافقات الأمنية لخوض مبارياته في الدوري المصري على ملعب بتروسبورت.

وقال مصطفى أمين لـFilGoal.com: "حصلنا على الموافقة الأمنية الرسمية لإقامة مباريات الفريق على ملعب بتروسبورت بعد قرار إدارة النادي بخوض مباريات الدوري في القاهرة".

وأضاف "وجاء ذلك لضغط المباريات وعدم توفر طيران داخلي ولذلك كان هناك ملاعب اتحاد الشرطة والسكة الحديد وبتروسبورت للاختيار من بينهم".

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وأكمل "الأقرب كان إقامة المباريات في السكة الحديد لكن المدير الفني سامي الشيشيني طلب بتغيير الملعب إلى بتروسبورت".

وأتم تصريحاته "بعد تحقيق الفوز على إنبي في الجولة الأولى تعرض عمر رضوان حارس مرمى الفريق وعمرو ناصر المهاجم للإصابة بشد وسيغيب الثنائي لمدة 5 أيام".

ويلعب أسوان يوم الأربعاء ضد طلائع الجيش في الجولة الثانية من الدوري.

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