الزمالك يهزم فريق الشباب بخماسية وديا

الإثنين، 14 ديسمبر 2020 - 17:15

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك

فاز الزمالك وديا على فريق الشباب بالنادي مواليد 1999 بخمسة أهداف دون رد، استعدادا لمواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل في الدوري المصري.

وسجل خماسية الزمالك كل من عمر السعيد وحسين فيصل ويوسف إبراهيم "أوباما" ومصطفى فتحي وكريم بامبو.

افتتح عمر السعيد الأهداف في الدقيقة 5 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس محمود عبد الرحيم "جنش".

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وأضاف حسين فيصل الهدف الثاني في الدقيقة 60 بتسديدة قوية بالقدم اليسرى.

ثم أضاف أوباما الهدف الثالث في الدقيقة 62، وجاء الدور على مصطفى فتحي ليسجل الرابع في الدقيقة 78 بتسديدة على يمين الحارس محمد كامل لاعب فريق الشباب.

قبل أن يختتم كريم بامبو الخماسية في نهاية المباراة.

وخلال المباراة اطمئن الجهاز الفني للزمالك بقيادة جايمي باتشيكو على العائدين من الإصابة مثل محمد أشرف "روقا" وأوباما وعمر السعيد.

وكان الزمالك حقق الفوز في أول مباراة له في الدوري المصري على المقاولون العرب بثنائية دون رد.

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