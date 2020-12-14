قائمة ريال مدريد – غياب كاسيميرو أمام بلباو

الإثنين، 14 ديسمبر 2020 - 17:15

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - ريال مدريد

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، عن قائمته لمواجهة أتليتك بلباو غدا الثلاثاء في الجولة 14 من الدوري الإسباني على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وشهدت القائمة غياب البرازيلي كاسيميرو لتراكم البطاقات الصفراء، كما يتواصل ابتعاد إدين هازارد للإصابة، والأمر نفسه ينطبق على مارتن أوديجارد وماريانو دياز، بالإضافة إلى لوكا يوفيتش المصاب بفيروس كورونا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 23 نقطة من 12 مباراة، فيما يتواجد أتليتك بلباو في المركز 12 برصيد 14 نقطة من 12 مباراة أيضا.

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قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – دييجو ألتوبي

الدفاع: سيرخيو راموس – رافاييل فاران – إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – داني كارباخال – ألفارو أودريوزولا – فيرلان ميندي – مارسيلو

الوسط: لوكا مودريتش – توني كروس – فيدي فالفيردي – إيسكو

الهجوم: كريم بنزيمة – ماركو أسينسيو – لوكاس فاسكيز – فينيسيوس جونيور – رودريجو

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