مؤتمر زيدان: لا أهدف لإثبات أي شيء.. نعرف أن علينا أن نكون الأفضل دائما

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إنه لا يستهدف إثبات أي شيء بعد توالي انتصارات فريقه، مشيرا إلى أنه يعمل بالطريقة نفسها ولم يتغير أي شيء. وذلك في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أتليتك بلباو في الدوري الإسباني يوم الثلاثاء.

وصرح زيدان قائلا: "لا أهدف لإثبات أي شيء، أستغل كل لحظة أتواجد بها هنا، لدي لاعبون رائعون، لا يوجد شيء متبقي سوى استمرار العمل".

وواصل "لقد كان أسبوعا جيدا وعلينا أن نستمر بهذا الشكل، المباريات صعبة ولا يوجد وقت للراحة، علينا أن نستمر بنفس الطريقة".

واسترسل "لن نغير أي شيء، نعرف أن علينا أن نكون الأفضل دائما، لكن هناك منافسين وفي بعض الأحيان تكون الأمور صعبة ومن الصعب أن تسيطر على منافسيك طوال الوقت، لكننا بخير ويمكننا أن نظهر الاستمرارية، بالنسبة لنا لم يتغير أي شيء".

وأضاف "تطور ريال مدريد؟ لم يتغير شيء، نعمل يوما بعد يوم ونريد أن نستمر فيما نفعله".

ريال مدريد فاز بآخر 3 مباريات في كل المسابقات وضمن تأهله كأول مجموعته بدوري أبطال أوروبا، كما حقق الفوز ضد إشبيلية وأتليتكو مدريد بدون استقبال أهداف.

وتحدث زيدان عن قرعة دور الـ16 من دوري الأبطال قائلا: "نعرف فريق أتالانتا جيدا ويوجد الكثير من الاحترام لدينا من أجلهم، ستلعب هذه المباراة في نهاية شهر فبراير، ما يهم بالنسبة لي هي مواجهة بلباو".

وتابع "مواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا هي فرصة رائعة أخرى بالنسبة لنا".

وأوقعت القرعة ريال مدريد أمام أتالانتا في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وستقام مباريات الذهاب أحد أيام 16 و17 و23 و24 فبراير على أن تقام مباريات الإياب أحد أيام 9 و10 و16 و17 مارس المقبلين.

وتطرق زيدان للحديث عن إيسكو قائلا: "إيسكو سيكون لاعبا مهما بالنسبة لنا، بالطبع لا يشارك كثيرا، وأنا لا أمنحه الفرصة ليظهر جودته كلاعب".

وتابع "أشعر بالأسف للاعبي ولن أنسى قط ما عشته معهم".

وأردف "إيسكو عليه أن يعمل بقوة لكي يحصل على فرصة أخرى، لكن الحديث الدائر في الإعلام لا يمكنني الرد عليه لأنه لا يمكنني التحكم به".

وتحدث زيدان حول انتصار فريق صغار ريال مدريد بنتييجة 31-0 في مباراة قائلا: "اللاعبون يلعبون في الملعب بغض النظر عما يحدث، ولسوء الحظ تحدث مثل تلك الأمور، من السيء أن تستقبل هذا العدد من الأهداف، لكن هذه الأمور تحدث".

وأردف "الأمر منوط باتحاد الكرة الآن، في كرة السلة تتوقف المباراة بعد فارق 50 نقطة، يمكننا أن نطبق الأمر بهذه الطريقة هنا".

وتحدث عن مارسيلو قائلا: "مارسيلو لم يلعب كثيرا ونعلم ما يمكنه فعله، فيرلان ميندي لعب جيدا جدا، مارسيلو يتدرب جيدا جدا ويستمر في فعل ما يفعله، عدم مشاركته ليست غلطته، سنرى ما سيحدث".

واختتم حديثه عن رحيل جيرارد هولييه مواطنه ومدرب منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان وليون وليفربول السابق قائلا: "أنباء رحيل جيرارد هولييه حزينة ومؤخرا خسرنا الكثير من الأشخاص في عالم كرة القدم، كنا نعرف بعضنا البعض قليلا وأرغب في أن أرسل تعازي ودعمي ومحبتي إلى عائلته ".