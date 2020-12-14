عاد للتدريب.. فيريرا مدربا لـ بوافيشتا

الإثنين، 14 ديسمبر 2020 - 16:53

كتب : أحمد العريان

جوسوالدو فيريرا مدربا لـ بوافيشتا

عاد للتدريب مجددا، وفي موطنه هذه المرة.. جوسوالدو فيريرا مدربا لفريق بوافيشتا البرتغالي.

أعلن نادي بوافيشتا التعاقد مع جوسوالدو فيريرا لتدريب الفريق لمدة موسمين، وحتى نهاية موسم 2021/2022.

وكانت آخر محطات فيريرا (74 عاما) مع فريق سانتوس البرازيلي من ديسمبر 2019 إلى أغسطس 2020، وبعد 4 سنوات قضاهم مع فريق السد القطري.

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فيريرا سبق له تدريب بوافيشتا من قبل في 2006، لكن أهم محطاته كانت في الجار اللدود بورتو من 2006 وحتى 2010.

وكان البروفيسير كما يلقب، قد درب الزمالك من قبل موسم 2014/2015. موسم كان ناجحا بكل المقاييس للقلعة البيضاء بعد الفوز بثنائية الدوري وكأس مصر، وبلوغ نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

بوافيشتا يحتل حاليا المركز الـ15 في ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 8 نقاط من 9 مباريات.

يذكر أن بوافيشتا سبق أيضا وتولى تدريبه جايمي باتشيكو المدرب الحالي لنادي الزمالك، والذي فاز معهم بلقب الدوري البرتغالي للمرة الوحيدة في تاريخهم موسم 2000/2001.

جوسوالدو فيريرا بوافيشتا
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