مدرب النجم الأحمر: نعلم أننا لسنا مرشحين لتخطي ميلان.. لكننا لا نخشى أحدا وسنقاتل

قال ديان ستانكوفيتش مدرب النجم الأحمر الصربي إنه على الرغم من عدم ترشح فريقه للفوز بمواجهة ميلان ورغم قوة الفريق الإيطالي إلا أنه لا يجب أن يخشى أي أحد وأبدى احترامه للجميع، مشيرا إلى أنه سيقاتل بقوة خلال المواجهتين.

وصرح ستانكوفيتش عبر الموقع الرسمي لناديه قائلا: "ميلان فريق قوي، شاهدت مواجهة بارما وكان الأخير يلعب بأسلوب ممتاز بشكل استثنائي، لكن ميلان سيطر".

وواصل "ميلان يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي ولا يهدر وقتا بالحديث عن تاريخه وما يمثله في البطولات الأوروبية".

وأكمل "ميلان مرة بعملية تحول كبيرة في آخر عامين، لكن الانطباع هو أنهم وجدوا التوازن المثالي هذا الموسم".

وأردف "سيكون عرضا رائعا، ليس لدي مشكلة في قول ذلك، سأحب أن يتغير شيء حتى موعد المباراة، ربما تعود الجماهير، رغبتي هي أن يتواجد الجماهير في الملعب".

واسترسل "لدينا مباراتين أمامنا ضد ميلان، سنقاتل بعضنا البعض، أقول إننا لا يجب أن نخشى أي أحد، لكن نحترم الجميع".

وأتم "أنا شخص واقعي، وأعلم أننا لسنا المرشحين للفوز، لكننا لن نستسلم، سنحاول أن نجرب حظوظنا ونقاتل بقوة".

وتقام مباريات الذهاب لدور الـ32 من الدوري الأوروبي يوم 18 فبراير المقبل، على أن تقام مباريات الإياب يوم 25 من نفس الشهر.

ديان ستانكوفيتش مدرب النجم الأحمر، كان أحد نجوم فريق إنتر ميلان الجار اللدود لميلان في الفترة من 2004-2013 كما توج معه بلقب الدوري الإيطالي 5 مرات وكأس إيطاليا 4 مرات وكأس السوبر الإيطالية 4 مرات ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مرة وحيدة.