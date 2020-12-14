الأهلي وغزل المحلة على ملعب السلام.. والزمالك والجيش في السويس

اتفق الأهلي مع غزل المحلة على خوض مباراة الفريقين على ملعب الأهلي We السلام في الدور الأول بدلا من الدور الثاني.

وأعلن اتحاد الكرة إقامة مباراة الأهلي وغزل المحلة على ملعب الأهلي WE السلام بدلا من استاد غزل المحلة بسبب عدم وصول الموافقات الأمنية على إقامة المبارة على استاد غزل المحلة.

وفشل غزل المحلة في الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لخوض مباراة الأهلي على ملعب غزل المحلة، بسبب الحاجة لاشتراطات أخرى يجب توافرها.

على ضوء ذلك، اتفق مسؤولو غزل المحلة مع الأهلي على استبدال المباراتين، لتكون مباراة الدور الأول في القاهرة على أرض الأهلي، وتكون مباراة الدور الثاني هي مباراة الغزل في المحلة.

كان الأهلي قد افتتح الموسم مساء أمس الأحد بالفوز على مصر للمقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما يلتقي غزل المحلة مساء اليوم الإثنين مع سموحة في الجولة الأولى من المسابقة.

من جهة أخرى، ستقام مباراة طلائع الجيش مع الزمالك على استاد الجيش بالسويس بعدما اتفق الفريقان أيضا على تبديل المباراتين، بحيث تكون مباراة الدور الأول هي مباراة طلائع الجيش، ومباراة الدور الثاني هي مباراة الزمالك بسبب الإصلاحات على استاد القاهرة.

ويلتقي الزمالك مع طلائع الجيش يوم 9 يناير المقبل في الجولة السادسة من الدوري المصري.