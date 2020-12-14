ديبالا: كنت في حاجة لهذا الهدف

اعترف باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس أنه كان بحاجة ماسة للهدف الذي سجله في شباك جنوى وكسر به صيامه التهديفي، فهو الأول له هذا الموسم بالدوري الإيطالي.

وفاز يوفنتوس على جنوى بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب "لويجي فيرايس"، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي.

وقال ديبالا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بالنسبة لنا كمهاجمين، فإن تسجيل الأهداف مهم ويمنحنا الثقة، وكنت في حاجة إلى هذا الهدف".

وأضاف "لم أكن سعيدًا بالعديد من المباريات وزاد الأمر صعوبة مع كل مباراة. أحب لمس الكرة كثيرًا واللعب مع زملائي في الفريق وكنت أفتقد ذلك، وأتمنى أن يمنحني هذا الهدف هذه الثقة".

وتابع "في العام الماضي قضيت عامًا رائعًا، بدأت هذا العام بشكل أقل جودة، لكنني كنت أحاول مشاهدة المباريات وفهم ما يجب تصحيحه وربما كنت أفكر كثيرًا وهذا خطأ، لأنه يجب على اللاعب أن يدخل الملعب بسلام وهدوء".

وأكمل النجم الأرجنتيني "لم ألعب مباراة رائعة أمام جنوى، لكن هذا الهدف مهم وأنا سعيد بالفوز".

وشدد "علاقتي رائعة مع المدرب أندريا بيرلو، نتحدث دائمًا، وبيننا حوار جيد وهذا جميل. يثق بي دائمًا ويتحدث عني بشكل جيد، وما زال لدي الكثير لأقدمه".

وأتم "يجب أن استمر على هذا المنوال في التدريب وفي جميع المواقف".

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وارتقى يوفنتوس للمركز الرابع في الدوري الإيطالي بعد فوز متأخر على جنوى.

سجل ديبالا هدفا، وكريستيانو رونالدو هدفين ليوفنتوس، فيما سجل ستيفانو ستورارو هدف جنوى.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس للنقطة الـ23 مرتقيا للمركز الرابع، فيما تجمد رصيد جنوى عند النقطة السادسة في المركز الـ19.