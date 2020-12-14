أتالانتا: ريال مدريد فريق رائع وتاريخ عالم كرة القدم.. ستكون خبرة رائعة لنا

قال أنطونيو بيركاسي رئيس أتالانتا إن فريقه سيكون سعيدا باختبار مواجهة قوية مثل مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال، مشيرا إلى أن مثل تلك المباريات تسمح لفريقه بالتطور وفقا للبرنامج الإداري. وذلك في تصريحات لقناة "سبورت إيطاليا".

وصرح بيركاسي قائلا: "ريال مدريد فريق رائع، إنه تاريخ عالم كرة القدم".

وواصل "ستكون خبرة رائعة بالنسبة لنا ونحن سعداء لخوض مباراة من طراز عالمي مرة أخرى".

وتابع "التأهل لهذا الدور من دوري أبطال أوروبا مرة أخرى، مصدر فخر لنا".

وأردف "نجاح الفريق في دوري الأبطال في الموسم الماضي سمح لنا بالتطور وهذا أمر مهم جدا بالنسبة لنا".

وأكمل "نريد أن نترك انطباعا جيدا، هذا هو الشيء الرئيسي الذي تريده حينما تواجه هذه الفرق الكبيرة".

وأتم "لدينا برنامج تطور بجدول زمني، نأمل أن يكافئ ذلك بالنتائج".

وأجريت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وأسفرت عن مواجهة تجمع ريال مدريد بأتالانتا.

وستقام مباريات الذهاب أحد أيام 16 و17 و23 و24 فبراير على أن تقام مباريات الإياب أحد أيام 9 و10 و16 و17 مارس المقبلين.