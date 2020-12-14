الزمالك: لم نحسم بعد مصير مصطفى محمد.. وقد نجدد عامين لـ شيكابالا

الإثنين، 14 ديسمبر 2020 - 16:04

كتب : FilGoal

شيكابالا - الزمالك - الأهلي

يتجه الزمالك لتجديد عقود بعض لاعبي فريقه منهم القائد محمود عبد الرازق "شيكابالا"، كما أوضح أشرف قاسم المشرف العام على الكرة في النادي الموقف الحالي من رغبة اللاعب مصطفى محمد في الاحتراف.

وقال أشرف قاسم نجم الفريق السابق "الفترة القادمة ستشهد تجديد وتمديد بعض العقود للاعبين مثل فرجاني ساسي ويوسف إبراهيم (أوباما) ومحمود جنش".

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وأضاف قاسم عبر البرنامج الإذاعي ملعب الصقر "من الممكن التجديد لشيكابالا عامين، فهو مستمر معنا حتى يصرح بأنه لن يبقى، إنه رمز وقائد للفريق داخل الملعب وخارجه، ونحتاج مثل هذه الشخصيات".

وأشار في سياق آخر "احتراف مصطفى محمد ملف شائك لأنه أفضل مهاجم في الدوري المصري، نحتاجه بشدة خاصة أن عمر السعيد ابتعد الفترة الأخيرة بسبب إصابته بفيروس كورونا".

وواصل "مصطفى يطمح بشدة في الاحتراف، والسير على خطى محمد صلاح، لكن لابد من التروي في القرار، وتحديد مدى توافر البديل من عدمه، بالتأكيد نبحث عن مصلحة النادي واللاعب".

وختم أشرف قاسم تصريحاته "عقدت مع مصطفى محمد جلسة قبل مباراة المقاولون العرب، تسجيله لهدف في الوقت بدل الضائع مؤشر لتركيزه طوال المباراة".

وكشف مصطفى عن رغبته في الاحتراف الخارجي من قبل وقالت تقارير إن أندية تركية كبرى تسعى للتعاقد معه.

وتألق مصطفى في الموسم الماضي مع الزمالك وسجل 11 هدفا في بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك مصطفى محمد
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