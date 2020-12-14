بايرن: لاتسيو خصم غير مريح.. درسناه جيدا حينما واجه دورتموند

الإثنين، 14 ديسمبر 2020 - 16:02

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ

قال حسن صالحميدزيتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ، إن فريقه درس لاتسيو جيدا حينما واجه بوروسيا دورتموند في دور المجموعات، مشيرا إلى أنه خصم غير مريح.

وصرح صالحميدزيتش عبر موقع "توتوميركاتو ويب" الإيطالي قائلا: "لاتسيو منافس درسناه جيدا حينما كان يلعب في دور المجموعات أمام بوروسيا دورتموند".

وواصل "يجب أن ننتبه، لاتسيو خصم غير مريح، مثل الأندية الإيطالية".

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وأكمل "لكن بكل تأكيد سنستعد للمباراتين، من الرائع دوما أن نذهب إلى روما".

لاتسيو واجه بوروسيا دورتموند في دور المجموعات وفاز في إيطاليا بنتيجة 3-1، وتعادل في ألمانيا بنتيجة 1-1.

وكانت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا قد كشفت عن مواجهة بين بايرن ميونيخ ولاتسيو.

ولم يتواجه الفريقان قط من قبل في المحافل الأوروبية، إذ أن لاتسيو واجه أندية بوروسيا دورتموند وشتوتجارت وباير ليفركوزن وبوروسيا مونشنجلادباخ وفيردر بريمن وإينتراخت فرانكفورت من ألمانيا.

في ألمانيا ليلة الأبطال قرعة دوري أبطال أوروبا
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