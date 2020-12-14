لاعب لاتسيو: قرعة معقدة.. لكننا سنواجه بايرن بدون خوف

قال لويس ألبرتو لاعب لاتسيو إن فريقه لا يهاب مواجهة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا، مشددا على أنهم دائما سيرفعون رؤوسهم. وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب ألبرتو: "قرعة معقدة، سنواجه بطل النسخة الماضية والذي يسعى للحفاظ على اللقب".

وواصل "لكن سنواجه بايرن ميونيخ بدون خوف ودائما سنرفع رؤوسنا".

🇮🇹Sorteggio complicato, affronteremo i campioni in carica ma senza paura e sempre a testa alta! • 🇪🇸Sorteo complicado, jugaremos contra los actuales campeones pero siempre con la cabeza alta#DajeLazio #UCL #UCLdraw https://t.co/SKwNbezXty — Luis Alberto Romero (@10_luisalberto) December 14, 2020

وكانت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا قد كشفت عن مواجهة بين بايرن ميونيخ ولاتسيو.

ولم يتواجه الفريقان قط من قبل في المحافل الأوروبية، إذ أن لاتسيو واجه أندية بوروسيا دورتموند وشتوتجارت وباير ليفركوزن وبوروسيا مونشنجلادباخ وفيردر بريمن وإينتراخت فرانكفورت من ألمانيا.

ألبرتو صاحب الـ28 عاما شارك خلال الموسم الجاري في 13 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع مثله.