لاعب لاتسيو: قرعة معقدة.. لكننا سنواجه بايرن بدون خوف

الإثنين، 14 ديسمبر 2020 - 15:53

كتب : FilGoal

لويس ألبرتو - لاتسيو - يوفنتوس

قال لويس ألبرتو لاعب لاتسيو إن فريقه لا يهاب مواجهة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا، مشددا على أنهم دائما سيرفعون رؤوسهم. وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب ألبرتو: "قرعة معقدة، سنواجه بطل النسخة الماضية والذي يسعى للحفاظ على اللقب".

وواصل "لكن سنواجه بايرن ميونيخ بدون خوف ودائما سنرفع رؤوسنا".

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وكانت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا قد كشفت عن مواجهة بين بايرن ميونيخ ولاتسيو.

ولم يتواجه الفريقان قط من قبل في المحافل الأوروبية، إذ أن لاتسيو واجه أندية بوروسيا دورتموند وشتوتجارت وباير ليفركوزن وبوروسيا مونشنجلادباخ وفيردر بريمن وإينتراخت فرانكفورت من ألمانيا.

ألبرتو صاحب الـ28 عاما شارك خلال الموسم الجاري في 13 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع مثله.

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