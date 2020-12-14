قرعة الدوري الأوروبي - يونايتد ضد سوسيداد.. بنفيكا يتحدى أرسنال.. وكوكا أمام أيندهوفن

أسفرت قرعة دور الـ32 للدوري الأوروبي عن مواجهة قوية بين بنفيكا وأرسنال، الذي يضم المصري محمد النني، بينما يلعب مانشستر يونايتد ضد الإسباني ريال سوسيداد.

وسيواجه توتنام فريق فولفسبرجر النمساوي، ويلعب ميلان ضد ريد ستار بلجراد الصربي، ووقع أولمبياكوس، الذي يضم المصري أحمد حسن "كوكا"، ضد أيندهوفن الهولندي.

واشترطت القرعة عدم اصطدام ناديين كانا معا في المجموعة ذاتها بالدور الأول للبطولة، وألا يلعب فريق ضد منافس من نفس بلده.

وأيضا تجنبت القرعة مواجهات بين أندية روسيا وأوكرانيا بسبب التوتر السياسي بين البلدين.

ويلعب كل فريق مصنف ضد آخر غير مصنف.

والفرق التي تم تصنيفها هي التي تصدرت مجموعاتها في الدور الأول إضافة إلى 4 أندية انتقلت للمشاركة في البطولة بعدما ودعت دوري أبطال أوروبا.

وهذه الفرق هي روما وأرسنال وبايرليفركوزن ورينجرز وأيندهوفن ونابولي وليستر سيتي وميلان وفياريال وتوتنام ودينامو زغرب وهوفنهايم ومانشستر يونايتد وكلوب بروج وشاختار دونتسك وأياكس.

بينما الفرق غير المصنفة هي يونج بويز ومولده وسلافيا براج وبنفيكا وغرناطة وريال سوسييداد وبراجا وليل ومكابي تل أبيب ورويال أنتفيرب وفولفسبرجر وريد ستار بلجراد وكراسنودار وريد بول سالزبورج ودينامو كييف وأولمبياكوس.

وجاءت المباريات على النحو التالي:

فولفسبرجر النمساوي ضد توتنام الإنجليزي

دينامو كييف الأوكراني ضد كلوب بروج البلجيكي

ريال سوسيداد الإسباني ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي

بنفيكا البرتغالي ضد أرسنال الإنجليزي

ريد ستار بلجراد الصربي ضد ميلان الإيطالي

رويال أنتفيرب البلجيكي ضد رينجرز الاسكتلندي

سلافيا براج التشيكي ضد ليستر سيتي الإنجليزي

سالزبورج النمساوي ضد فياريال الإسباني

براجا البرتغالي ضد روما الإيطالي

كراسنودار الروسي ضد دينامو زغرب الكرواتي

يونج بويز السويسري ضد باير ليفركوزن الألماني

مولده النرويجي ضد هوفنهايم الألماني

غرناطة الإسباني ضد نابولي الإيطالي

مكابي تل أبيب ضد شاختار دونتسك الأوكراني

ليل الفرنسي ضد أياكس الهولندي

أولمبياكوس اليوناني ضد أيندهوفن الهولندي

وتجري مواجهات دور الـ32 في 18 و25 فبراير المقبل وتستضيف الفرق المصنفة مباريات الإياب.

ثم تجري قرعة الدور ثمن النهائي في 26 فبراير.

ويستضيف ملعب جدانسك البولندي نهائي البطولة في 26 مايو المقبل.

ويحمل إشبيلية لقب البطولة بعدما فاز على إنتر ميلان في نهائي النسخة الماضية.