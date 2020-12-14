بابو جوميز: حينما أرحل سأخبر الجماهير بكل شيء

الإثنين، 14 ديسمبر 2020 - 13:09

كتب : FilGoal

بابو جوميز

وجه أليخاندرو "بابو" جوميز قائد أتالانتا رسالة إلى جماهير فريقه على خلفية تقارير رحيله عن الفريق خلال شهر يناير المقبل. وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام".

وكتب جوميز: "جماهيرنا الأعزاء، أكتب إليكم هنا لأنه لا توجد وسائل أخرى للدفاع عن نفسي أو للحديث معكم".

وواصل "أريد أن أخبركم أنه حينما أرحل، ستعلمون الحقيقة حول كل شيء".

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وأتم "تعرفونني جيدا، تعرفون من أنا، أحبكم، قائدكم".

وكانت شبكة "سكاي إيطاليا" قد نشرت تقرير أوضحت من خلاله أن جوميز قد يرحل عن فريقه في شهر يناير المقبل بسبب مشاكل بينه وبين المدرب.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن هناك حادثة وقعت في غرفة ملابس أتالانتا بين شوطي مباراة ميتيلاند في دوري أبطال أوروبا.

وتواجد جوميز على مقاعد بدلاء أتالانتا ضد فيورنتينا يوم الأحد والتي فاز بها فريقه بنتيجة 3-0، مع تزايد أنباء رحيله في يناير.

ويعد جوميز واحد من أهم عناصر فريق أتالانتا بخلاف شارته، إذ أنه شارك في الموسم الجاري في 15 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4، كما كان أحد أبرز عناصر جيان بييرو جاسبريني في الموسم الماضي، بعد أن صنع 18 هدفا وسجل 8 في 46 مباراة بكل المسابقات.

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