مران الأهلي – تدريبات استشفائية.. وموسيماني يٌحفز محمد شريف
الإثنين، 14 ديسمبر 2020 - 13:08
كتب : حسام نور الدين
عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على هامش المران صباح اليوم الاثنين.
محمد شريف
النادي : الأهلي
شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض مباراة غزل المحلة الجمعة المقبل في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.
كما تطرق الحديث إلى رحلة الأهلي إلى النيجر؛ استعدادا لخوض مباراة سونيديب يوم 23 ديسمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.
موسيماني عقد جلسة أخرى مع اللاعبين قبيل المران، و شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة مصر للمقاصة التي حسمها الفريق أمس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وحرص موسيماني على التحدث مع محمد شريف لاعب الفريق وتحفيزه قبل انطلاق التدريبات.
موسيماني تحدث مع اللاعب عن بعض الأمور الفنية، إذ بدأ الفريق استعداداته اليوم لمواجهة غزل المحلة.
وأشاد موسيماني بالمستوى الذي ظهر عليه شريف في لقاء مصر للمقاصة، مؤكدا أنه ينتظر منه الكثير خلال الفترة المقبلة.
وأخيرا، خاض لاعبو الفريق تدريبات استشفائية وفقا للبرنامج البدني الذي وضعه الجهاز الفني لهم .
ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الجمعة المقبل في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.