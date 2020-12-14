مران الأهلي – تدريبات استشفائية.. وموسيماني يٌحفز محمد شريف

الإثنين، 14 ديسمبر 2020 - 13:08

كتب : حسام نور الدين

موسيماني ومحمد شريف في مران الأهلي

عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على هامش المران صباح اليوم الاثنين.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض مباراة غزل المحلة الجمعة المقبل في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.

كما تطرق الحديث إلى رحلة الأهلي إلى النيجر؛ استعدادا لخوض مباراة سونيديب يوم 23 ديسمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

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‏موسيماني عقد جلسة أخرى مع اللاعبين قبيل المران، و شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة مصر للمقاصة التي حسمها الفريق أمس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحرص موسيماني على التحدث مع محمد شريف لاعب الفريق وتحفيزه قبل انطلاق التدريبات.

موسيماني تحدث مع اللاعب عن بعض الأمور الفنية، إذ بدأ الفريق استعداداته اليوم لمواجهة غزل المحلة.

وأشاد موسيماني بالمستوى الذي ظهر عليه شريف في لقاء مصر للمقاصة، مؤكدا أنه ينتظر منه الكثير خلال الفترة المقبلة.

وأخيرا، خاض لاعبو الفريق تدريبات استشفائية وفقا للبرنامج البدني الذي وضعه الجهاز الفني لهم .

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الجمعة المقبل في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.

في الدوري الأهلي محمد شريف مصر للمقاصة
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