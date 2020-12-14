بيرلو للاعبيه: يجب أن نستمر على هذا المستوى

يشعر أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس بالرضا بعد أداء لاعبيه في مباراة جنوى، بعدما حقق البيانكونيري فوزا جديدا خارج أرضه، عقب إسقاط برشلونة الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا بملعب كامب نو.

وفاز يوفنتوس على جنوى بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب "لويجي فيرايس"، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي.

وقال بيرلو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كان علينا نسيان مباراة الأربعاء أمام برشلونة وكنا نعلم أن خطوط جنوى ستكون متقاربة".

وأضاف "هاجمناهم منذ البداية حتى تكون المباراة دائما في متناول اليد".

وأردف "نعمل على ذلك من البداية، لأنه يتيح لنا أن نكون دائمًا في منتصف ملعب الخصم ليسمح لنا أيضًا بالركض أقل، مع عدم اضطرارنا إلى تغطية 80 مترًا من الملعب".

وأكمل "يجب أن نستمر على هذا المستوى وبهذه الرغبة في تحقيق الفوز، نعم حزين على الهدف الذي استقبلناه، لكن رد فعلنا كان جيدًا".

وتابع "الهدف الذي سجله باولو ديبالا كان مهما له، لكنه قدم مباراة جيدة بغض النظر، والآن بعد أن سجل، نتوقع المزيد".

وأتم "كان ديبالا يبحث عن هدف لبضعة أسابيع وكان العناق من الفريق بأكمله بعدما وصل لما يريد".

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وارتقى يوفنتوس للمركز الرابع في الدوري الإيطالي بعد فوز متأخر على جنوى.

سجل ديبالا هدفا، وكريستيانو رونالدو هدفين ليوفنتوس، فيما سجل ستيفانو ستورارو هدف جنوى.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس للنقطة الـ23 مرتقيا للمركز الرابع، فيما تجمد رصيد جنوى عند النقطة السادسة في المركز الـ19.