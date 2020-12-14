غزل المحلة يكشف عبر في الجول افتقاد مدربه أمام سموحة

يفتقد غزل المحلة لـ خالد عيد مدرب الفريق أمام سموحة.

ويلتقي غزل المحلة مع سموحة مساء اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري.

وقال حسام عزو المشرف العام علي الكرة بنادي غزل المحلة لـ FilGoal.com: "سيغيب المدير الفني خالد عيد عن قيادة الفريق أمام سموحة، وذلك بسبب شعوره ببعض الآلام خلال الفترة الماضية".

وأضاف "تلك الآلام كانت سببا عن غيابه عن تدريبات الفريق الأخيرة لمدة 4 أيام، وننتظر تحسن حالته الصحية والاطمئنان عليه حتى يعود لقيادة الفريق الفنية".

حسام عزو أتم "سيقود الفريق اليوم أمام سموحة، المدرب العام طارق غيدة".

ويعود غزل المحلة إلى الدوري الممتاز اليوم الإثنين بعد 4 سنوات من الغياب عن الظهور.