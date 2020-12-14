قرعة الأبطال - برشلونة يتحدى باريس.. أتليتكو ضد تشيلسي.. وبايرن أمام لاتسيو

الإثنين، 14 ديسمبر 2020 - 12:39

كتب : FilGoal

قرعة

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا عن مواجهة نارية بين برشلونة وباريس سان جيرمان، وأخرى قوية بين أتليتكو مدريد وتشيلسي.

بينما يلعب بايرن ميونيخ حامل اللقب ضد لاتسيو، ويصطدم ليفربول بلايبزيج.

وكانت شروط القرعة هي ألا يقع فريق ضد آخر كان معه في المجموعة ذاتها بالدور الأول، وألا يصطدم بناد من نفس بلده.

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ولابد لكل فريق تصدر مجموعته في الدور الأول أن يواجه فريقا احتل وصافة مجموعته.

والفرق التي تصدرت مجموعتها هي: بايرن ميونيخ (الأولى) وريال مدريد (الثانية) ومانشستر سيتي (الثالثة) وليفربول (الرابعة) وتشيلسي (الخامسة) ودورتموند (السادسة) ويوفنتوس (السابعة) وباريس سان جيرمان (الثامنة).

بينما احتل الوصافة كل من: أتليتكو مدريد (الأولى) وبوروسيا مونشنجلادباخ (الثانية) وبورتو (الثالثة) وأتالانتا (الرابعة) وإشبيلية (الخامسة) ولاتسيو (السادسة) وبرشلونة (السابعة) ولايبزيج (الثامنة).

وجاءت المواجهات الثماني على النحو التالي:

أتالانتا ضد ريال مدريد

إشبيلية ضد دورتموند

برشلونة ضد باريس سان جيرمان

بورتو ضد يوفنتوس

لايبزيج ضد ليفربول

أتليتكو مدريد ضد تشيلسي

لاتسيو ضد بايرن ميونيخ

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد مانشستر سيتي

وتجري مواجهات الدور ثمن النهائي في النصف الثاني من فبراير المقبل وتستمر شهرا، وتستضيف الفرق التي تصدرت مجموعاتها في الدور الأول مباريات الإياب.

ثم تحسم قرعة في 19 مارس مواجهات الدورين ربع النهائي ونصف النهائي.

ويستضيف ملعب أتاتورك الأولمبي في تركيا نهائي البطولة في 29 مايو 2021.

ويحمل بايرن ميونيخ لقب البطولة بعدما تفوق على باريس سان جيرمان بهدف في نهائي النسخة الماضية.

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