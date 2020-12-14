حوار – كهربا يكشف أسباب رحيله عن الزمالك.. وقصة تعثر انتقاله إلى هرتا برلين

تحدث محمود عبد المنعم "كهربا" عن أسباب انتقاله إلى الزمالك وليس الأهلي في وقت سابق، ولماذا رحل عن القلعة البيضاء وانضم إلى الأهلي بعد ذلك.

كهربا تحدث عن فترته في سويسرا، ثم رحلته مع الزمالك، واختتم بالحديث عن فترته الحالية مع الأهلي.

وكل ما يلي على لسان كهربا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس

"جمهور الزمالك كبير جدا وأحبهم جدا، ولم يروا مني أي شيء سيء أبدا. جماهير الأهلي؟ دول في حتة تانية وأعتبرهم أهلي".

"تريزيجيه أخي وعشرة عمري وكنت أتمنى خوض تجربة الاحتراف مثله طبعا، لكن أنا الآن في النادي الأهلي الذي لا يقل عن الدوريات الأوروبية"

فترة سويسرا

"أثناء اللعب في لوتسيرن كان أليكس فراي مهاجم سويسرا التاريخي هو مدير الكرة. كان دائما يقول لي أنت أهم لاعب بالفريق وسنبيعك إلى دورتموند".

"قبل شهر من نهاية الإعارة كان هرتا برلين اتفق معي على ضمي وسألعب قبل نهائي الكأس أمام بازل تحت مراقبتهم من الملعب. فجأة وجدت فراي رفع اسمي من التشكيل الأساسي للقاء بعد إعلانه وكنت في التشكيل الأساسي في أول الأمر".

"لم أقل شيئا وبدأنا المباراة. بداية من الاستراحة وحتى الدقيقة الـ80 أقوم بالإحماء دون أن أشترك وأنا أبكي و(صعبان عليا نفسي). تلقينا هدفا فشاركت آخر 8 دقائق دون أن ألمس الكرة".

"بعد المباراة رفضت مصافحة فراي فهاجمني بقوة وفي اليوم التالي كان يريد توقيعتي على ورقة بأنني فسخت التعاقد بسبب سوء السلوك، لكنني رفضت وانتقلت بعدها إلى جراسهوبرز".

كهربا لعب معارا من إنبي إلى جراسهوبرز لمدة 6 أشهر، قبل العودة إلى مصر مرة أخرى والانتقال إلى الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية.

فترة الزمالك

"أثناء اللعب في إنبي تلقيت عرضين من الأهلي والزمالك وكنت أميل للأهلي بحكم انتمائي".

"انتظرتهم طويلا لكنهم لم يتمموا الصفقة. بعد ذلك علمت بأن محمود طاهر رئيس النادي كان يريدني بشدة لكن فردين في لجنة الكرة كانا يرفضان ضمي، ولذلك انتقلت إلى الزمالك وكانت بداية تألقي الحقيقية".

"علاقتي بالزمالك ومرتضى منصور كانت رائعة. مشكلتي كانت في أنه دائما يتعمد ذكر اسمي واسم أهلي في كل فيديو مع اللاعبين، رغم أنه كان ينفذ كل طلباتي حين أذهب إلى مكتبه".

"قبل مباراة الأهلي الموسم الماضي جاء لتحفيزنا في وجود 4 كاميرات. وقال لي (لو حد شتمك بأهلك في الماتش ماتتجننش) فقلت له من فضلك أريد رفع هذا الجزء من الفيديو لأن أهلي يشاهدون تلك الفيديوهات".

"غضب ورفع صوته فرفعت صوتي أيضا وتركت الملعب وغادرت وكانت مشكلة كبيرة. جمعت أغراضي وكنت سأرحل لكنه مسك بيدي وقال لي لن أتركك وصعدنا إلى المكتب لتهدئتي".

"بعد الإعارة الثانية لاتحاد جدة، قررت العودة لمصر لتحقيق البطولات مع الزمالك. كانت قناعاتي بأن أحقق البطولات مع الزمالك لأن الأمور لا تتعلق كلها بالأموال فقط".

كهربا فاز مع الزمالك بالكونفدرالية الإفريقية، وكأس مصر، وكأس السوبر المصري السعودي خلال الموسم الماضي بعد العودة من السعودية.

"عقدي في الزمالك كان مقابل 2 مليون جنيه، في حين أنني أدخلت للنادي 84 مليون جنيه نظير إعاراتي للسعودية. أثناء التجديد طلبت الحصول على 20 مليون جنيه فقالوا سنتفاوض بعد الكونفدرالية".

"انتهت البطولة ولم يتحدث معي أحد إلا بعد التغيب ليوم واحد، وفي تلك الفترة كان مرتضى يهاجمني ويسبني. قالوا تعالى وستحصل على ما تريد لكن كل شيء كان قد انتهى بالفعل".

"بعد عودتي من البرتغال، استفسر الزمالك عن إمكانية عودتي من بعيد. عرض حصولي على 50 مليون جنيه، لكنني قلت بأن الأمر انتهى. في تلك الفترة كنت أتعرض للسب يوميا فلا يمكن أبدا أن أعود".

"في الزمالك كنت أشعر بأن أحدهم صنع سحرا لي. لا أشعر بنفسي، تغيير عادي في مباراة سموحة فخرجت وغضبت وكانت مشكلة. دخلت الغرفة واستحممت وخرجت في منتهى الهدوء وكأن شيء لم يكن".

تفضيل الأهلي

"كنت سأنضم لبيراميدز بمبلغ مالي كبير قبل أن يتحدث معي الأهلي، الفارق المادي كان كبيرا للغاية لكني سأدفع المال لارتداء قميص الأهلي".

"بعد هدف أفشة في نهائي إفريقيا، طلبت من موسيماني أن يدفع برامي ربيعة كمدافع لأن الزمالك كان يستعد لإشراك عمر السعيد".

هدف محمد مجدي "أفشة" أهدى الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة بعد الفوز على الزمالك في النهائي بهدفين مقابل هدف.

للحوار تكملة ستبث مساء اليوم الإثنين عن فترة كهربا في الأهلي، وسينقلها لكم FilGoal.com