مدرب الإسماعيلي: توقيت الدفع باللاعبين يحدده الجهاز الفني.. تقاسمنا المباراة مع المصري

يرى أبو طالب العيسوي المدرب العام للإسماعيلي أن فريقه تقاسم المباراة مع المصري.

وتعادل الإسماعيلي سلبيا بدون أهداف مع المصري ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

وقال العيسوي: "تقاسمنا السيطرة على مجريات اللقاء مع فريق المصري".

وأوضح "المصري البورسعيدي كان الأفضل في الشوط الأول، وأجادنا في الشوطا لثاني".

وتابع "اللاعبون الجدد أجادوا وإن كان أفضلهم مروان الصحراوي".

وأضاف العيسوي "وجود لاعبين متميزين على مقاعد البدلاء حسابات تعود للجهاز الفني".

وشدد "توقيت الدفع بهم يعود طبقا للجهاز الفني ورؤية المدير الفني خلال أحداث اللقاء".

وأتم تصريحاته "اكتمال الانسجام بين اللاعبين سوف يؤدي إلى تغيير شكل الأداء إلى الأفضل".