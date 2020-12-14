ليون يطعن سان جيرمان ويهز ثبات توخيل.. ونيمار يخرج باكيا

نجح فريق ليون الفرنسي في الانتصار على باريس سان جيرمان في قمة الجولة الـ 14 من الدوري الفرنسي.

ليون انتصر بهدف مقابل لا شيء على حساب باريس سان جيرمان على ملعب الأخير، في لقاء شهد خروج نيمار باكيا وعلى نقالة متأثرا بإصابة قوية.

هدف انتصار ليون جاء في الدقيقة 35 عن طريق كاديويري الذي استغل خطأ متكرارا من دفاع باريس سان جيرمان في بناء اللعب من الخلف، ليهز الشباك.

وصمد ليون لينجح في النهاية في حصد الثلاث نقاط ويحقق الانتصار على ملعب باريس سان جيرمان لأول مرة منذ عام 2007.

اللحظات الأخيرة من المباراة شهدت خروج نيمار باكيا ومتأثرا بقوة بإصابة في الكاحل بعد تدخل من تياجو مينديز.

تدخل تسبب في خروج نيمار على نقالة وسط حسرة كل لاعبي باريس سان جيرمان، إلى جانب خروج مينديز مطرودا من اللقاء.

خسارة باريس سان جيرمان أمام ليون هي الرابعة له في أول 14 مباراة في الدوري الموسم الحالي، كأكبر عدد خسائر للفريق في بداية أي موسم منذ موسم 2009-10 وقتها أنهى الفريق الموسم في المركز الـ 13، مما يهدد مقعد حظوظ توخيل في الاستمرار مع الفريق الباريسي.

وتجمد رصيد سان جيرمان عند النقطة 28 في المركز الثالث، بينما ارتقى ليون لصدارة الدوري برصيد 29 نقطة بالتساوي مع ليل.