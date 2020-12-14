أشرف قاسم: مستحقات اللاعبين دخلت حساب الزمالك.. وأتمنى ألا يعتزل شيكابالا

الإثنين، 14 ديسمبر 2020 - 00:13

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - الزمالك - المقاولون العرب

كشف أشرف قاسم المتحدث باسم لجنة الكرة في الزمالك عن مستجدات الأمور الخاصة بتجديد تعاقد فرجاني ساسي وصرف مستحقات اللاعبين.

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال أشرف قاسم عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "أيمن يونس يتولى ملف تجديد عقد فرجاني ساسي وبمجرد توقيع العقود سيعلن الزمالك رسميا".

وأضاف "نسعى لأن يشعر ساسي بالراحة معنا في الزمالك".

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وواصل "هدفنا هو تجديد تعاقد بعض اللاعبين وتعديل بعض العقود الأخرى".

وأكمل "مستحقات اللاعبين توفرت في حساب نادي الزمالك وسيتم تحويلها لكل اللاعبين بمجرد فتح حسابات لهم في البنك ذاته".

وعن مواجهة بيراميدز المقبلة في الدوري قال: "مباراة بيراميدز أصبحت أصعب بعد خسارتهم أمام الاتحاد السكندري".

وأتم تصريحاته "إذا كان الأمر بيدي لكنت أجبرت شيكابالا على عدم اعتزال كرة القدم، لأنه قائد مميز داخل وخارج الملعب".

الزمالك شيكابالا الدوري المصري
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